В США педиатр отнимает у иммигрантов детей и продает их богатым парам

В соцсетях существует целая группа родителей, которых доктор Смит с помощью органов опеки лишила родительских прав Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа потерпевших обвиняет педиатра Салли Смит из Флориды с 40-летним стажем в том, что она отнимает детей у семей иммигрантов, обвиняя родителей в издевательстве, и передает их богатым американцам за вознаграждение.

– Как глава группы защиты детей округа Пинеллас, Смит осматривает практически каждого ребенка, доставленного в больницу с подозрительными травмами. Среди прокуроров ее слово - на вес золота.

Сеть USA Today расследовала сотни дел доктора и обнаружила более десятка случаев, когда обвинения были сняты, родители были оправданы, – сообщает сайт Medical Kidnap.

Салли Смит из Флориды - педиатр с 40-летним стажем Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В качестве примера приводится одно из последних дел доктора Смит, которой почти удалось отнять ребенка у украинской иммигрантки Элины Кушнир.

По словам Элины, ее сын в возрасте нескольких недель перенес кровоизлияние в мозг, вызванное родовой травмой, однако Смит после обследования ребенка вынесла заключение, что родители «избивали младенца бейсбольной битой через подушку».

Лишь с помощью опытных адвокатов и ценой больших денег Элине с мужем удалось доказать свою невиновность и добиться возвращения ребенка в семью.

Лишь с помощью опытных адвокатов и ценой больших денег Элине с мужем удалось вернуть сына в семью Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам украинки, совсем недавно в подобную ситуацию попала семья иммигрантов из Польши, и мать ребенка, не выдержав напряжения, покончила с собой.

В соцсетях существует целая группа родителей, которых доктор Смит с помощью органов опеки лишила родительских прав, но педиатр продолжает работать и при этом живет достаточно богато. По мнению Элины, она просто откупается от возможных обвинений.

– Я не считаю, что во всем виновата только сложившаяся система в США, при которой работники соцслужб, врачи, полиция чувствуют себя богами, вершащими судьбы. Справедливость здесь все же иногда торжествует, – рассказала журналистам Элина Кушнир.