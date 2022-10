Ученые выяснили, что черепахи свистят и крякают

Ученый, который обнаружил, что немые на самом деле не немые. Фото: Университет Цюриха

Собаки лают, кошки мяукают, коровы мычат, птички чирикают, лягушки квакают, змеи – и те шипят. А черепахи почему-то молчат. Cчиталось, что они немые. Такого мнения придерживались все без исключения специалисты и, в первую очередь, обыватели. Кроме писателей. В бессмертном произведении Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик» черепаха не безмолвствовала. Да и в советском мультфильме «Как Львёнок и Черепаха пели песню» тоже.

Авторы, конечно, преувеличивали – сказки же рассказывали. Но в целом, сами того не подозревая, были не далеки от научной истины: натурально, черепах напрасно причисляли к немым - ошибочно. Они, как недавно выяснилось с документальной очевидностью, цокают, крякают, свистят и урчат. Вокализации черепах – голосовые сигналы, выражаясь более научно, производимые 50 различными их видами, «расслышали» зоологи большого международного коллектива, которым руководил Габриэль Йоргевич-Коэн (Gabriel Jorgewich-Cohen), аспирант Палеонтологического института Университета Цюриха (PhD student at the Paleontological Institute of University of Zurich). О своем открытие, которое, несомненно, перевернет наши представления о животном мире, ученые рассказали в журнале Nature Communications. На него ссылается портал EurekAlert.

Звукозаписывающие устройство, которое ученые оставляли рядом с «немыми». В том числе и с ящерицами редкого вида. Фото: Университет Цюриха

Отдадим должное Габриэлю – он первым за несколько сотен лет взялся проверить «вокальные способности» немых, увлек за собой коллег. И уже вместе в экспедициях и зоопарках в разных странах мира они ловили звуковые сигналы. Не ждали, стоя рядом с какой-нибудь черепахой, когда та крякнет, а оставляли рядом магнитофон, который и записывал все «вокализы». А записывать было что. Например, самая «разговорчивая» черепаха в мире - южноамериканская килевая – оказывается, «тарахтит» по любому поводу: спариваясь, сердясь, откладывая яйца, общаясь с другими черепахами. У нее 30 разных голосовых проявлений.

Встречались, однако, и молчуны, которые подавали голоса раз в день.

Ученые не ограничились черепахами – прослушали несколько видов ящериц, змей и даже рыб. Способность к акустическому общению имелась у всех.

Все «голосистые» произошли от общего предка, который жил 407 лет миллионов лет назад. Фото: Университет Цюриха

Разбираясь с «историей» появления звуковой коммуникации, исследователи пришли к выводу, что она не появлялась у каждого вида животных отдельно, то есть, несколько раз, как полагали прежде. Природа справилась с одной попытки. Некий общий предок, получивший подарок в виде голоса, жил и попискивал примерно 407 миллионов лет назад.

Заметим, что открытие зоологов вполне претендует на потешную Шнобелевскую премию и по всем параметрам, что называется, соответствует её основополагающему принципу: «сначала насмешить, а потом заставить задуматься».