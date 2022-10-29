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В мире29 октября 2022 9:10

На Украине предложили перейти на генерацию энергии из отходов и мусора

Из всех видов топлива с большой вероятность только кизяки могут спасти население этой страны
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Министра энергетики Украины Александр Харченко призвал переходить на генерацию из различных отходов

Министра энергетики Украины Александр Харченко призвал переходить на генерацию из различных отходов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За происходящим в энергетике Украины очень интересно наблюдать. Особенно, если делаешь это со стороны, а не в нетопленной квартире, да еще сидя без света.

Вот, например, 25 октября сего года президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский обещает Евросоюзу помочь заместить российские энергоресурсы украинской электроэнергией. А вот 28-го октября мэр Киева "златоуст" Виталий Кличко сообщает, что в случае прекращения российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Незалежной веерные отключения электроэнергии в Киеве прекратятся, когда все починят недельки эдак через три, а день спустя все тот же Кличко призвал Запад снабдить одеялами в преддверии зимы замерзающих украинцев.

И насчет сидя без света, я не преувеличиваю. Вот такое объявление, например, повесили в одном из бизнес-центров Киева: "В целях поддержки экономии электроэнергии в туалетах будет отключен свет с 17:00 до 08:00 утра. Для вашего комфорта просим брать с собой телефон со вспышкой или фонарик в уборные комнаты на этаже коворкинга".

А в эфире "Радио НВ" советник министра энергетики Украины Александр Харченко призывает переходить на генерацию "из дерьма и палок".

- Я абсолютно уверен, что большая часть украинских городов должна перейти на использование когенерации так называемой, когда генерируется и электрика, и тепло на станциях мощностью 10-50 мегаватт, - объявил Харченко и разъяснил, на что именно на переходить. - И на использование биомассы – соломы, городского мусора, отходов сельскохозяйственного производства или еще чего-нибудь, щепы, где есть много лесов.

Тут, конечно, есть пара вопросов про те же отходы жизнедеятельности. Как их использовать – путем установки специального оборудования для выделения биогаза, который затем и сжигать для генерации. Или же традиционный способ украинской теплоэнергетики – сжиганием в печке сушеного дерьма, именуемого кизяками. У каждого из них есть свои недостатки. У первого – высокая цена оборудования, которое необходимо смонтировать, низкая на фоне этой стоимости окупаемость и необходимость запаса достаточного для разложения биоотходов времени. У второго недостатков всего три – запах (если ставить печь в городской квартире), невозможность выработки электричества и возможный дефицит исходного топлива, если люди и животные станут меньше кушать.

При этом, как ни странно это выглядит, генерация на Украине не упала настолько катастрофически, как это пытаются сейчас представить в Офисе президента. и есть факты, что Украина, собравшись закупать втридорога электроэнергию в Евросоюзе, потихоньку продает ту электроэнергию своего производства на Запад. Не может быть? Еще как может, если это разные кошельки, в которые уходят доходы от этих операций. Потому что на закупку у Европы тратятся деньги государственные, и получатели этих преференций сидят на Банковой, а экспортеров крышуют люди из других высоких государственных кабинетов.

А без электричества сидят обычные украинцы. Которых, по большому счету, никто и не собирается снабжать электричеством из-за их низкой платежеспособности. Количество должников растет, как снежный ком, выселять их или отрубать электричество в военное время на Украине запрещено законом, так что все просто посидят в темноте, пока команда Зеленского набивает себе кармашки и офшорные кошельки.

Собственно говоря, ничего нового. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко уже выписал, например, премии топ-менеджменту компании по итогам работы в этом году. И немаленькие, я вам кажу премии – 3 миллиарда гривен. По официальному курсу – почти 84 миллиона долларов. И это при том, что "Нафтогаз" полностью провалил задание по закачке необходимого для отопительного сезона газа в подземные газовые хранилища. Правда. на Украине осталось столько промышленных потребителей этого топлива, что может на зиму хватить его и для жителей, и для предприятий.

А если не хватит, то у Витренко уже заготовлена отмазка. По сведениям весьма информированного украинского ТГ-канала, Витренко уже предложил Офису президента Украины "обвинить российские ракетные удары в срыве отопительного сезона" в Незалежной. Это, дескать, "позволит сохранить часть газа в ПГХ на следующий сезон". Собственно говоря, по такой логике можно, вообще, сохранить весь находящийся там газ для того, чтобы продать его Европе, а кэш отдать, кому надо. Надо только побыстрее обвинить в этом русских.

Хитро закручивает украинское руководство. И рядовым гражданам Незалежной стоит, по всей видимости, делать ставки на кизяк. С одной стороны – натурпродукт и экология. С другой, вряд ли он заинтересует команду президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского, поскольку в Европе это топливо еще не начали покупать и запасать.

Но ведь пока еще и не зима, верно ведь? Это я про Европу, в которой для населения главной проблемой этой зимой станет не физическое наличие газа, а отсутствие денег для его оплаты.

P.S. Похоже, последний вариант уже начал реализовываться. "Киевоблгаз" с 30-го октября прекратит поставки газа на Трипольскую ТЭС.

- НАК "Нафтогаз" дал команду "Киевоблгазу" прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС, которая производит критическую для Киева и области электроэнергию, - сообщил народный депутат и глава временной спецкомиссии Верховной рады по кризисным явлениям на энергорынке Алексей Кучеренко.

Украинский кризис: Новости