Михаил Дегтярёв: «Наши воины могут служить спокойно. Их семьи под присмотром»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края

«ДЕТЕЙ НАКОРМИМ, СТУДЕНТАМ ПОМОЖЕМ»

- Поддержка семей мобилизованных россиян - это, пожалуй, сейчас тема номер один. Как себя чувствуют семьи мобилизованных в Хабаровском крае?

- Надо подчеркнуть, что мы поддерживаем во всём всех наших военнослужащих - и добровольцев, и мобилизованных. И все их семьи тоже под нашим контролем. Мы практически первыми в стране открыли сразу 15 центров поддержки семей военнослужащих. Чем они занимаются? У нас люди скромные - сами не всегда обращаются. Поэтому мы им объясняем, что им положено, какие выплаты, какие льготы. Из прямой поддержки, в первую очередь, мы работаем с детьми: бесплатное горячее питание в школах для всех детей мобилизованных. Плюс, если дети уже взрослые и учатся в колледжах или институтах, им положены единовременные выплаты – 50 тысяч. Это студентам до 23 лет. Плюс мы обнулили плату за детские сады. Я уж не говорю про другие вещ: садик вне очереди и тому подобное.

- С детьми все понятно. Что еще для семей?

- Разные бывают вопросы – кому дрова или уголь. Край-то у нас огромный. Помогаем в трудоустройстве, помогаем оформить социальные выплаты.

- То есть воины могут служить спокойно, не переживая «как там семья».

- Безусловно. Армии тоже помогаем: начали шить, причем, на местном предприятии, из наших отечественных материалов – спальные мешки. Это и для мобилизованных, и для добровольцев, и тех, кто служит в наших именных подразделениях.

ЭКОНОМИМ НА СЕБЕ

- Вы же общаетесь с вашими солдатами. Жалобы есть? Что им нужно?

- Первое время было много запросов на тактические аптечки. Мы этот вопрос сейчас закроем, заказали отшивать и наполнять нашему местному предпринимателю из Хабаровска, всё по согласованию с военными. Еще мы нашли деньги и заказали всем ребятам термобелье, заказали теплые сапоги.

- Есть какие-то выплаты?

- Единовременная - 150 тысяч рублей.

- Это много, с учетом числа людей.

- Деньги изыскали, где-то сняли с других статей, но без ущерба для социальных программ. В основном экономим на управленческих расходах. На себе, можно сказать.

БИЗНЕС СПРАШИВАЕТ «ЧТО НУЖНО ФРОНТУ?»

- Как поживают ваши подразделения, которые были набраны раньше из добровольцев?

- Есть у нас «Генерал Корф». Это батальон управления и связи, сформирован из жителей края. Они сейчас уже выполняют задачи на воссоединившихся с Россией территориях – место не могу озвучить, но с командирами я на связи. Сейчас мы им закупаем дополнительно оборудование кое-какое, тепловые пушки.

- Все за счет бюджета?

- Многие предприниматели, общественные организации, политические партии, просто люди через движение «Мы вместе» оказывают помощь.

- Скажите честно, вы на них сильно надавили?

- Ни в коем случае. Очень много добровольцев среди бизнеса. Сами приходят в администрацию губернатора: «Чем помочь?», «Как помочь?»

- Президент наделил глав регионов дополнительными полномочиями, чтобы они координировали работу помощи армии. Есть координационный совет. Как идет работа?

- Вы знаете, планово. Ситуация отчасти напоминает, наверное, борьбу с коронавирусом. Тогда была выстроена очень эффективная система управления. То есть, опыт с точки зрения госуправления есть.

Михаил Дегтярев рассказал, как Хабаровский край чувствует себя в условиях санкций и ограничений. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края

ВСЕ БУРЛИТ, ОТГРУЖАЕТСЯ И КАЧАЕТСЯ

- Что касается работы всего региона, как чувствуете себя в условиях санкций и ограничений?

- Адаптировались. Все наши морские порты работают на полную мощь. Грузооборот растет каждый месяц. Растут вложения в модернизацию Восточного полигона РЖД. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу минимум на 40 млн. тонн увеличить провозные мощности. А это все про Хабаровский край - БАМ, Транссиб. Помимо наших пяти действующих морских портов строим еще гигантский порт Эльга на берегу Охотского моря.

- А как же санкции? Партнеров зарубежных же нет.

- Всё есть. Отгрузки идут. И импорт, и экспорт. Конечно, часть мира отвернулась. Но не большая. Мир не заканчивается на Европе, Америке, Японии и Южной Корее. Хотя японцы - они у нас в капитале крупнейшего деревоперерабатывающего комплекса. Вкладывают деньги в модернизацию производства и с удовольствием берут материалы к себе на стройки.

Мы активно торгуем с Китайской Народной Республикой: открыли два погранперехода, возим грузы. Все отгружается, бурлит.

А наши машиностроительные заводы в Комсомольске-на-Амуре- загружены заказами. В первую очередь, боевая авиация Су-35, Су-57, гражданская Сухой Супер-Джет-Нью. Как только будет готов наш отечественный двигатель для Суперджета ПД-8, будем делать их по 20-30 штук в год.

РОДИНА КИТОВ И САМОЛЕТОВ

- Может вам оседлать еще и туристическую отрасль? Наш главный редактор Владимир Николаевич Сунгоркин был просто влюблен в Хабаровский край.

- Он наш, хабаровчанин. Дело его живет. В Хабаровске одну из улиц назовем его именем обязательно.

- Из-за закрытых границ многие думают, что делать с отпуском. Дагестан, Калининградская область разрываются от туристов. Вы же тоже можете стать центром туризма.

- Чтобы привлечь туриста, нужны две вещи. Стратегия, куда мы его приглашаем, и инфраструктура. Мы этим занимаемся. Утвердили туристический бренд Хабаровского края: «Родина китов и самолетов». У нас киты облюбовали Охотское море в районе Шантарских островов. Они там сделали себе роддом. А самолеты – сам бог велел этот бренд использовать.

- Можно даже экскурсию на авиапредприятие устроить?

- Так мы уже водим экскурсии на авиационный завод. Приезжайте, посмотрите, как собирают лучшие в мире самолеты. Еще у нас прекрасные горы и горнолыжнике трассы. Хехцир около Хабаровска и Холдоми под Комсомольском- на-Амуре. Мы с РЖД уже договорились, запускаем проект -«Лыжная стрела»- тур выходного дня – так называемая маятниковая горнолыжная миграция - покатался пару дней на Хехцире, переместился в Комсомольск-на-Амуре, покатался на Холдоми.

Наша цель – к 2030 году 2 миллиона туристов. Идем поступательно. До пандемии было максимум 300-400 тысяч. Только на горнолыжке Хехцира видим 250 тысяч туристов по году. Все посчитано в рублях, в человеках, в штуках и в километрах.