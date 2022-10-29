В центре Москвы на Арбате спасли краснокнижную ушастую сову, изъяв её у уличных фотографов

Ушастая сова имеет 3-ю категорию редкости из 6-ти. Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Один из прохожих, прогуливаясь по Арбату, заметил на руке уличного фотографа ушастую сову. Птица показалась ему испуганной, а потому неравнодушный житель позвонил на горячую линию Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Специалисты организовали проверку. И выяснили, что у владельца дикой краснокнижной птицы нет на неё никаких документов. Фотограф зарабатывал деньги незаконно.

- В результате птицу изъяли и доставили в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, - сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. - Там её обследуют и в случае необходимости окажут помощь.

Напомним, в Красной книге Москвы ушастая сова имеет 3-ю категорию редкости из 6-ти («уязвимые виды, чья численность может сократиться за короткий промежуток времени).

Это далеко не первый случай, когда у коммерсантов, зарабатывающих на туристах, изымают диких птиц. В этом году, например, такую же сову спасли на Новом Арбате. И тоже после обращения местных жителей. На теле птицы были заметны некоторые повреждения, хвостовое оперение отсутствовало.

В комплексе городского хозяйства также напомнили, что для совы, ведущей ночной образ жизни, фотографирование с людьми на шумной оживлённой улице может быть большим стрессом. К тому же эти птицы являются переносчиками орнитоза и могут заразить человека.

Согласно административной статье 5.4 (КоАП города Москвы), за нарушение «порядка проведения мероприятий с участием животных» должностному лицу грозит штраф от 500 до 2 тыс руб. Очевидно, что такая мера городских фотографов не пугает. Однако есть и другие статьи. В том числе, уголовные. Например, 245 - «жестокое обращение с животными». Там уже до трёх лет лишения свободы.