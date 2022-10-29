Геннадий Онищенко: Как спастись от «Цербера»? Привиться и одеваться по сезону

Академик Геннадий Онищенко рассказал, насколько опасны новые вирусы и как от них уберечься рассказал Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты сообщают, что появились новые штаммы коронавируса – еще более заразные, чем ранние, и они пересекли границу России: их уже выявили у нескольких заболевших граждан.

Насколько опасны эти новые вирусы и как от них уберечься рассказал академик Геннадий Онищенко.

- Прежде всего, начнем с того, что некорректно говорить о том, что какие-то штаммы пересекли границу. Граница существует для нас, людей, а для вирусов и микробов, которые передаются воздушно-капельным путем, это весьма условное понятие. Вирусы проносят через границу люди, а значит, должен быть налажен контроль за состоянием людей.

Сегодня единственное государство, которое смогло организовать эффективный вирусологический надзор на границе – это Китай, который всех, кто к ним прилетал во время пандемии, укладывал на двухнедельный карантин. И только потом людей пускали в страну.

- А у нас вообще отменили всякие карантины.

- Верно, потому что тот эпидемиологический пейзаж, который есть в нашей стране, вполне оптимистичный. Потому что за три года пандемии привитые и переболевшие граждане в совокупности составляют достаточно высокий процент населения, позволивший сформировать коллективный иммунитет.

По последним данным официальных властей, в Москве, например, из 13 миллионов человек переболели более 3 миллионов 225 тысяч, вакцинацией охвачено примерно 6 миллионов 200 тыс. По стране за весь период (за три года) было привито 58,7% жителей. Если учесть детей, которые к ковиду невосприимчивы, то защищенным оказывается более 70% населения.

- Но говорят, что эти новые штаммы, которые называются «Тифон» и «Цербер», еще заразнее прежних. От одного названия «Цербер» температура поднимается. (Цербер – мифическое существо, порождение Тифона и Ехидны. Трехголовый пес, охраняющий выход из царства мертвых. – А.Г.) Что это за напасть такая?

- Если говорить на близком к научному языке, то это вирусы BQ.1 BQ.1.1 , которые развились из линии «Омикрона». По прогнозу, который дает европейское бюро ВОЗ, ожидается, что к середине ноября – началу декабря 2022 года более 50% случаев заражения ковидом будет вызвано именно этими штаммами, а в начале 2023 года с ними будут связаны более 80% случаев заболевания. Штаммы действительно очень контагиозные, но зато не так опасны с точки зрения клинической картины, как уханьский вид или «Дельта». Хотя осложнения они дают очень серьезные, и, прежде всего, со стороны гематологии.

Мы уже знаем, что коронавирус так же сезонен, как грипп. Поэтому все-таки надо ревакцинироваться параллельно от обоих этих заболеваний.

Не дай Бог заразиться этими вирусами, а если они еще и одномоментно поразят человека, то суммируют осложнения, что окажет пагубное влияние на здоровье каждого из нас и в целом всей нашей популяции.

- Значит, прививаться и беречься?

- Прививаться, носить маски, правильно питаться, соблюдать разумную осторожность в отношении массовых мероприятий вроде митингов всякого рода, гуляний, танцулек и тому подобное. Одеваться надо по сезону, избегая простуд.

Научный прогноз по поводу вирусов не дает оснований для паники. Но держаться настороже надо обязательно. Не болейте!