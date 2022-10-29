Минобороны уничтожило под Харьковом две установки «HIMARS»

Об уничтоженных целях сообщили на прошедшем брифинге в Минобороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ударами беспилотных летательных аппаратов районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области Минобороны уничтожило самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777. Об уничтоженных целях сообщили на прошедшем брифинге в Минобороны России.

Отметим, что ранее стало известно, наши военные стали активно использовать кроме «Гераней» беспилотники «Куб».

«Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: два склада боеприпасов, 9 пунктов управления ВСУ, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189-ти районах», - заявил на официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант сообщил потери ВСУ за минувшие сутки: «на Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в ряде населенных пунктов в Харьковской области (уничтожено более 70-ти боевиков), в Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» и 43 украинских боевика, на Красно-Лиманском направлении - более 70-ти украинских военнослужащих, на Николаево-Криворожском - более 60-ти украинских военнослужащих».

С сотнями уничтоженных и раненых националистов сгорели десятки танков и бронемашин. Все чаще боевики стали передвигаться по линии фронта на обычных гражданских внедорожниках, которые уничтожаются из крупнокалиберных пулеметов.

В небе также порядок: истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, средствами ПВО -14 беспилотников ВСУ, девять снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» и 8 американских противорадиолокационных ракет «HARM».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

327 - самолетов.

164 - вертолета.

2370 - беспилотных летательных аппаратов.

384 - зенитных ракетных комплекса.

6162 - танка и других боевых бронированных машин.

878 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3536 - орудий полевой артиллерии и минометов.

6863 - единицы специальной военной автомобильной техники.