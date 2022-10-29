Евгений Словецкий, начальник поезда «Комсомольская правда» на БАМе: 22-летний собкор «Комсомолки» Володя Сунгоркин мужал у нас на БАМе

Первый начальник поезда Евгений Словецкий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Евгений Леонидович, добрый день. Это Гамов, «Комсомольская правда».

- О, Александр, привет! С днем рождения комсомола, дорогой! С днем рождения!

- Да, поэтому я вам звоню. У нас же Володя Сунгоркин, кроме того, что сделал хорошую газету, он же еще изобрел Радио «Комсомольская правда», и вот как раз я сейчас вас записываю именно для сунгоркинского радио. В этом же был какой-то символ, да - что первым местом работы Сунгоркина был агитпоезд «Комсомольская правда» на БАМе?

- Да, да. Ну, вы знаете, когда мы узнали, что к нам приезжает первый спецкор газеты «Комсомольская правда», это был просто такой хороший праздник для нас, потому что мы уже работали свыше года на БАМе, все время говорили, что хорошо бы было, просто прекрасно, когда бы в наших делах, в нашей работе присутствовал непосредственно представитель нашей легендарной «Комсомолки». И вот прислали Володю.

Поезд «Комсомольская правда» в очередной раз прибыл на станцию Тында. Осень 1976-го. На крыше вагонов - строители БАМа: сверху лучше было видно то, что происходило на импровизированной сцене около состава... Фото: А. БОЙЦОВ

- Давайте напомним, какой это был год? 1976-й?

- 1976 год уже, да, это был октябрь, когда совершилось. Володя же был очень молод.

- 22 года ему было.

- Да, 22.

Но для него те края не были новинкой, он жил недалеко уже от зоны строительства БАМа, учился. И вот окунуться непосредственно в эту жизнь, ему вместе с нами пришлось пройти, проехать сотни тысяч километров, очень многие из них - пройти пешком.

Немного забегу вперёд…Когда Сунгоркин уже через 10 лет написал свою первую книгу «Тропой вдоль магистрали» - сколько там было отражено удивительных историй, какая любовь к природе, к людям, которые жили в тех местах. Для нас это было большое событие, что к нам приезжает Володя. И, когда он прибыл в агитпоезд, конечно, уже первая встреча показала, что этот человек не будет сидеть в купе вагона и любоваться стройкой. Он будет там, где еще и стройки нет, куда десанты только забрасывают, где создаются новые поселки, станции, разъезды.

Он был очень интересен в общении, хотя и молодой еще, хрупкий, конечно, юноша. Потом возмужал, естественно, его БАМ тоже очень сильно поставил на ноги, как журналиста, как мужчину.

В вагонах мы только ночевали. Постоянно вылетали в составе десантов на вертолетах, самолетах, передвигались на машинах… И Володя - вместе с нами.

Возвращались за полночь, чтобы только переночевать, а утром уже куда-то опять ехать к строителям.

Дорога только-только прокладывалась Фото: Архив "КП"

- Вот какой-то эпизод, связанный с Володей, что его роднило с Павкой Корчагиным, допустим, который узкоколейку строил…

- Его так же, как и Павку, естественно, отличало стремление быть всегда впереди.

Вот когда, допустим, рельсы заканчивались - вперёд шли бригады строителей. И Володя - с ними.

И, если Сунгоркин приезжал туда, где еще не бывали наши агитдесанты, он выходил на связь и говорил – Леонидыч, я нахожусь там-то и там-то, знаю, что вы далеко, на другом участке, как бы вот к ребятам приехали наши спортсмены, лекторы, певцы, композиторы?

А это же было очень нужно, потому что тогда все только начиналось.

Магистраль «прорубала в тайге» в основном молодежь. А кто, как не «Комсомольская правда», должна была ее агитировать и мобилизовывать? Фото: Архив "КП"

Часто встречи, концерты проходили прямо на рельсах, около агитпоезда. Или на каких-то там пеньках…

Володя, конечно, был у нас просто таким путеводителем, он связывал нас и помогал очень сильно…

Конечно, эти многотысячные встречи давали ему огромную массу информацию. А, самое главное, он умел слушать. Он понимал людей, он чувствовал, как работается и живется в этих условиях и, конечно, старался всячески помогать нашим строителям.

Корреспонденты Владимир Сунгоркин и Вера Лукошина в агитпоезде "Комсомольская правда". Фото: личный архив Веры Лукошиной

- Давайте тогда от имени всех комсомольцев 60-х - 70-х поздравим наших слушателей. читателей…

- Вы знаете, вообще, иногда не верится, что в нашей судьбе, в судьбах многих из нас, кто живет в настоящее время, был комсомол, были такие великие стройки, как Байкало-Амурская магистраль. Иногда смотришь на то, что сделано, с кем мы вместе делали конкретные дела, что это были мы, что мы могли это преодолеть. Поэтому я всем, кто прошел эту великолепную школу комсомола, Байкало-Амурскую магистраль, другие всесоюзные ударные комсомольские стройки, просто желаю сердцем не стареть, беречь здоровье, рассказывать молодежи и новому поколению о том, какими мы были, чем мы занимались, какой была великая страна.

В 2924-м будет 50 лет с начала строительства БАМа, выпустят юбилейную медаль. Эта медаль будет и в память о тех добрых делах, которые совершили комсомольцы, Володя Сунгоркин.

Я думаю, было бы справедливым, если бы на том же БАМе один из разъездов, полустанков или станцию назвали к этой дате именем Володи Сунгоркина. В память об этом замечательном человеке, замечательном журналисте, замечательном комсомольце.

- Спасибо вам огромное. Вас тоже с праздником!

- Есть. Всем добра, здоровья, всего самого хорошего.

- Ура!