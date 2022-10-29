55-летняя Яна Поплавская снова вышла замуж

Яна Поплавская и Евгений Яковлев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Яна Поплавская принимает поздравления: 55-летняя звезда «Красной шапочки» вышла замуж за 40-летнего радиоведущего Евгения Яковлева. Пара уже семь лет живет вместе, за это время Евгений не раз звал любимую под венец. Но она все время находила какие-то причины, чтобы отложить бракосочетание. И вот теперь, наконец, они все-таки поженились.

О счастливом событии Яна рассказала в соцсетях. Актриса опубликовала кадры свадебной церемонии, которая прошла скромно и в узком кругу. Яна выбрала для бракосочетания платье цвета бордо и маленький букет белых роз. Жених был в строгом синем костюме без галстука.

Комментируя снимки своей свадьбы, Поплавская не удержалась и высказалась на злобу дня:

- Решили показать пример традиционного брака! Пропагандируем семейные ценности, - заявила актриса.

Актриса опубликовала кадры свадебной церемонии, которая прошла скромно и в узком кругу. Фото: соцсети.

Ранее Поплавская говорила, что если выйдет замуж, то менять фамилию не станет.

- С четырех лет работала на нее, и продолжаю. Кино, телевидение, социальные проекты... Как можно перечеркнуть? Останусь Поплавской, и Женя не против, - рассказывала она.

Так же категорично актриса высказалась и о детях в новом браке. Она считает, что ее время для материнства уже ушло, так что совместных наследников пара не планирует.

- Решили пожить для себя. Ну, рожу малыша, ему стукнет 10, а мне 60, в чем кайф? Сказать себе, что я псевдомолодая мама? Смешно! – рассказывала Поплавская.

В предыдущем браке Яна тоже не стала менять фамилию. Актриса 25 лет была замужем за актером и продюсером Сергеем Гинзбургом. Пара развелась в 2011 году после измены Сергея. Спустя четыре года Поплавская начала встречаться с Евгением Яковлевым, с которым она была знакома уже несколько лет. Многие не верили в прочность их чувств – все-таки разница в возрасте между влюбленными составляет 15 лет. Но время показало, что их роман перерос в серьезные отношения.

У Яны есть двое взрослых сыновей - 37-летний Клим и 26-летний Никита. У Евгения от предыдущего брака растет 10-летняя дочь Лиза. Девочка проводит много времени с отцом, и Поплавская отлично ладит с дочкой своего избранника.