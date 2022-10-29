- Деньги давай! – к польским требованиям репараций от ФРГ присоединилась и Греция

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и канцлер Германии Олаф Шольц у храма Парфенон на вершине холма Акрополь в Афинах Фото: REUTERS

В ближайшее время канцлеру ФРГ Олафу Шольцу явно будет не до смеха. На Германию напали сразу с двух сторон. С востока гигантских репараций начали требовать поляки. Если поначалу все эти претензии воспринимались какой-то не самой удачной полушуткой, то теперь картина меняется, и не в самую приятную для Берлина сторону.

Мало того, что Сейм Польши проголосовал за утверждение к Германии по поводу выплаты репараций за нанесенный ущерб во время Второй Мировой войны и оккупацию, так теперь МИД РП направил еще и официальную ноту правительству ФРГ.

Аппетит у Польши разыгрался, мягко говоря, немалый. Четыре года польские историки, экономисты, архивариусы и бухгалтеры, не меняя нарукавники, трудились, в поте лица отрабатывая получаемые злотые, и насчитали Германии долг в 1,3 триллиона евро.

Но, мало того, Варшава выкатила Берлину еще и дополнительный список требований:

- возмещение жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей нанесённого ущерба и вреда;

- принятие Германией системных мер к возвращению культурных ценностей, похищенных из Польши;

- возврат активов и пассивов польских госбанков и кредитных учреждений, украденных немецким Рейхом в 1939–1945 годах;

- урегулирование дебиторской задолженности, возникшей от деятельности кредитных союзов Рейха;

- полная реабилитация убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсация убытков, понесенных польскими организациями в Германии;

- полное урегулирование нынешнего статуса поляков и лиц польского происхождения в Германии путем восстановления статуса национального меньшинства;

- надлежащее сотрудничество с Польшей в увековечении памяти польских жертв ВМВ;

- представление немецкому обществу истинной картину войны, вреда и ущерба, нанесенного Польше нацистской Германией.

При этом, что характерно, поляки ни словом не обмолвились про значительные части немецких регионов Восточной Пруссии, Силезии и Померании вместе со всем имуществом и инфраструктурой, которые отошли Польше по итогам Второй Мировой. Если по логике надо "платить", то в полном соответствии с ней надо бы тогда и возвращать. Но на этом месте поляков просто как обрезало.

Как не стало для них аргументом для поляков и то обстоятельство, что вопрос о репарациях был закрыт, причем, как минимум, дважды. Сначала в 1953-м году стороны согласились, что они выплачены полностью, причем, в принятии этого решения участвовали и союзники по Второй Мировой. А потом это решение было подтверждено и в 1990-м при объединении Германии.

Впрочем, речь не только о поляках. На Балканах вдруг "проснулась" Греция. Посол этой страны в Берлине передал МИД ФРГ ноту аналогичного содержания. В ней греческое правительство призвало ФРГ начать переговоры по урегулированию вопроса выплаты Германией военных репараций и компенсации ущерба от Первой и Второй мировых войн. Афины оценили понесенный ими ущерб от деятельности Германии немногим меньше, сем в половину триллиона евро - €309,5 млрд за ущерб в годы Второй мировой войны и €9,2 млрд за Первую мировую войну. За гибель и увечья людей Греция хочет получить €107,2 млрд.

А еще, говорят и пишут, что в последнее время сильно охладели отношения Германии и Франции. Это же раньше все с почтением смотрели на европейский локомотив экономики, а как пожелавшие остаться неизвестными спецслужбы, по вей видимости, Британии и США, взорвали нитки "Северных потоков", так соседи немцев начали их и в грош не ставить. Особенно обнаглели поляки. Которых считают своими ближайшими союзниками в Европе Великобритания и США. Вот и Франция стала отгребать от Германии и пригребать поближе к Британским островам. Не в географическом, а в политическом смысле, конечно. И, конечно, британцам сейчас любые трудности немцев – радость в сердце, потому что чем хуже будут обстоять дела в континентальной Европе, тем прочнее и увереннее будут чувствовать себя во власти рулевые Британских островов.

А если еще и Франция решит войти в компанию с Польшей и Грецией и тоже потребует репараций? Она ведь тоже была оккупирована, пусть на юге действовал совершенно якобы французский, но совершенно марионеточный режим Петэна. И тоже был ущерб, и расправы над мирным населением, пусть и не такие значительные, как, например, в Польше или на территории СССР.

Что же останется в таком случае Берлину в качестве ответа и попытки выправить свое положение? Единственное, что приходит на ум – это сближение с Россией. Тем более, что обнаглевшие поляки, требующие репараций от Берлина, выдвинули аналогичные требования и к Москве. А вместе, как говорится и в пешее эротическое путешествие третьего лишнего посылать легче и веселее. Логика событий подсказывает такой путь… Но у нынешнего правительства ФРГ и его канцлера Шольца вряд ли хватит на это и смелости, и духа, и разумности…