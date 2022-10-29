Михаил Галустян вернется к образу Жорика Вартанова, спустя 11 лет. Что анонсировали на закрытой презентации нового сезона ТНТ

Фото: из Телеграм-канала Василия Конова

28 октября в театре «Русская песня» прошла закрытая презентация ТНТ для рекламодателей. На мероприятии показали проекты, которые стоит ждать в новом сезоне, и несколько успокоили тех, кто волновался по поводу якобы ликвидации флагманских комедийных шоу.

Слухи (в основном через вбросы в телеграме) начали распространяться аккурат за день до мероприятия. Некоторые пользователи обратили внимание на то, что из сетки ТНТ пропало шоу Comedy Баттл, где молодые комики пробуют проявить себя, а подраздел сайта телеканала с опцией подачи заявки на участие не открывается. Выходит, или кастинг завершен, или технические неполадки, или артистов для нового сезона проекта уже набрали.

Сообщения об «отъезде всех комиков» ТНТ, из-за которого, дескать, отменили съемки флагманских проектов, никак не подтвердились. Ведущий шоу «Где логика?» Азамат Мусагалиев снимается в проекте «Концерты» и страну не покидал. Ведущий шоу «Двое на миллион» Павел Воля снимается в выпусках Comedy Club, новый сезон которого идет на ТНТ. Наставник шоу «Открытый микрофон» Алексей Щербаков, служивший в спецназе ГРУ, выступает с концертами по всей России — до конца года он даст 13 концертов (в городах от Омска до Калининграда).

Ведущий «Открытого микрофона» Андрей Бебуришвили снимается в шоу «Прожарка» и выступает в московских стендап-клубах. Участник шоу Stand Up Нурлан Сабуров, несмотря на хейт и крики возмущенных зрителей на концертах за границей, готовится выступить в Москве в ноябре и декабре, а еще в Нижнем Новгороде, Ярославле и Воронеже.

Не подтвердилась и отмена съемок шоу «Импровизация», участники которого ведут собственные шоу в YouTube.

Руководитель ТНТ Тина Канделаки так же опровергла закрытие популярных программ.

— Друзья, шутки шутите? — написала в соцсетях медиаменеджер. — Немного терпения, и вы все узнаете: уже в эту пятницу (28 октября — Авт) у нас презентация нового сезона ТНТ, 60 новых проектов, ждите новостей.

И вот, наступила пятница — презентация состоялась.

Что же там увидели гости?

Фото: из Телеграм-канала Василия Конова

Во-первых, планируется возвращение в кадр Гарика Мартиросяна. Как мы помним, один из отцов-основателей Comedy Club Production плавно перемещался со сцены за кулисы, работал «закадровым голосом» в Comedy Club, а затем и вовсе отошел от дел, сконцентрировавшись на менеджерской деятельности и личном стендапе. Теперь шоумен вернется к микрофону и станет вести вместе с Мариной Кравец музыкальный проект «Конфетка».

Во-вторых, вернется в экран и Михаил Галустян, изредка появлявшийся то в КВН, то в Comedy Club. Он появится в эфире в образе Жорика Вартанова — эксцентричного ведущего «Сев-Кав ТВ» из скетчкома Наша Russia, завершившегося в 2011 году.

В-третьих, эмансипированную модификацию шоу «Прожекторперисхилтон» под названием «Женский клуб» будет вести Ксения Бородина, некогда ведущая проекта «Дом-2». В новом проекте обшучивать повестку будут Ольга Картункова, Яна Кошкина, Екатерина Скулкина и другие артистки канала. Подобный проект уже выходил в эфир, но на Первом канале: тогда в 2017 году сидеть за одним столом и обсуждать газетные вырезки пытались Юлия Барановская, Софико Шеварнадзе, Татьяна Васильева, Елена Абитаева и Ольга Бузова. Ничего хорошего из этого не вышло - проект очень скоро был закрыт.

Об остальных 57 премьерах, скорее всего, зрителю будет объявлено позже.