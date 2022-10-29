«В стороне стоять не будет»: фигурант громкого дела о стычке с росгвардейцем на митинге актер Павел Устинов мобилизован и отправится в зону СВО

Павел Устинов Фото: социальные сети

В сентябре 2019 года об этом деле не говорил только ленивый. Вся страна пересматривала спорное видео, где спортивного вида парень рушится на землю вместе с омоновцем у станции метро Пушкинская в Москве во время митингов. То ли прихватив силовика за руку, то ли пытаясь освободиться от захвата. Тогда громкое дело закончилось акцией «Я/Мы —Павел Устинов», приговором в 3,5 года колонии, а затем апелляцией Генпрокуратуры РФ на слишком жесткий вердикт — и подсудимый, актер Павел Устинов, в итоге получил 1 год условного срока.

Либеральная братия вознесла образ Устинова на знамена — мол, посмотрите, что за беспредел творится, повязали нашего парня. Полицейское государство! Каково же было удивление прогрессивной общественности, когда выяснилось, что:

а) Павел сам служил в Росгвардии

б) Павел оказался на митинге случайно и навязанную ему протестную повестку не поддерживает

в) Павел устроился в труппу МХАТ им. Горького, продвигающего под руководством Эдуарда Боякова ярко выраженную консервативную, патриотическую и традиционалистскую повестку

г) Павел не стал бежать из страны во время мобилизации и после получения повестки законопослушно явился в военкомат

Фото: социальные сети

Бывший худрук МХАТ им. Горького, а ныне руководитель Нового театра, где Павел служит Устинов, Эдуард Бояков сообщил в соцсетях, что артист мобилизован и «проходит стандартные пехотные учения — от тактических передвижений до гранатометания». Режиссер также написал, что в театре гордятся коллегой и молятся за него.

Работавший завлитом МХАТ им. Горького Захар Прилепин тоже поддержал смелый поступок актера.

— Либералы тогда [после уголовного дела в отношении актера] же подняли вой и гай — тирания губит актера, возжелавшего свобод, — написал писатель в ВК. — Полезли в соцсети к Устинову - а он оказался абсолютным ватником. В процессе разбирательства выяснили, что он не митинге был, а мимо шёл. Уронил сотрудника «на автомате». Оправдали, короче.

Не больше недели был героем либеральных СМИ. Теперь вот на фронт. Удачи, Павел.

Павел Устинов Фото: социальные сети

Сам Устинов просто пояснил, что иного выбора перед ним и не стояло.

— Если война придет в наш дом, будет поздно, — передал театр слова Устинова. — За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать. Тем более, я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали. Мы – граждане нашей страны, у которой, как и у других стран, есть свои проблемы. Целостность территорий должна быть в сохранности, и если стране для этого понадобились дополнительные силы, то другого выхода быть не может.

«КП» связалась с семьей артиста, чтобы узнать, отправлен ли он в зону СВО и как дома приняли мужественное решение Павла. Но номеру телефона актера ответила его жена — Екатерина Устинова.

— На учениях Павел уже несколько недель, они там проходят подготовку, — пояснила супруга. — Домой они оттуда, конечно, не приезжают — оттуда сразу направляются в зону СВО. Куда именно его направят, мы пока не знаем. И это военная тайна.

У брата Тихона есть сын Алексей и жена беременна вторым ребенком. Фото: социальные сети

— Когда пришла повестка, какая была реакция? Не было мыслей о брони?

— Нет, это мы даже не обсуждали. Конечно, он не сразу собрался и пошел в военкомат, у него было время подготовиться, попрощаться с родными. Павлу пришла повестка, он служил, какие еще были варианты? Мы все переживаем, естественно, верим и ждем его.

Родная сестра актера Юлия пояснила «КП», что Павел ушел вслед за братом.

Фото: социальные сети

— Паше пришла повестка под роспись 12 октября, а его старшему брату 4 октября — вчера брат отправился в зону СВО, он стрелок, — рассказала Юлия Устинова. — Все в семье к этому отнеслись нормально: если один пошел, то и второй в стороне стоять не будет. Хотя у брата, к примеру, есть маленький сын и жена беременная. Мы ждем наших героев. Главное, чтобы живыми вернулись скорее.