В Европе держится аномально теплая погода

В Берлине из-за теплой осени еще не закрыт пляжный сезон. Фото: REUTERS

Жителям ряда европейских стран несказанно повезло – октябрь выдался на удивление теплым, и вместо свитеров и курток жители с удовольствием носят шорты и рубашки.

А вот ученые не разделяют всеобщей радости и делают неутешительные прогнозы.

В столице Венгрии говорят, что два года назад в такое же время людям пришлось надеть куртки и шапки, сегодня же складывается впечатление, что лето еще не закончилось.

На Лазурном берегу Франции пляжный сезон в полном разгаре – температура воды достигает +22 градусов, а температура воздуха +24. Хотя по идее уже бы пора начаться похолоданию и затяжным дождям.

В Барселоне жарко, как летом. Фото: REUTERS

Та же самая картина отмечается и на юге Испании. При этом синоптики обещают в ближайшие два-три дня небольшое потепление.

Тепло даже в Лондоне: в пятницу воздух прогрелся там до +19 градусов, а в субботу столбики термометров поднимались до +21 градуса. Причем долгосрочный прогноз обещает, что почти до середины ноября температура воздуха не будет опускаться ниже +13-14 градусов.

Пока европейцы радуются теплой погоде, ученые не перестают пугать, заявляя, что аномальное тепло не что иное, как проявление глобального изменения климата и является лишь поводом удвоить усилия по предотвращению климатической катастрофы.