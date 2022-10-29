Сбежавшая из России Собчак: "Я в беде, в очень большой беде"

Телеведущая Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак, сбежавшая из России в Литву, вышла на связь. Телеведущая раскрыла душу.

Ксения Собчак заявила о травле. По словам телеведущей, она столкнулась с ненавистью, в то время, когда в ее жизни случилась беда. "Все мои мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана..." - начала свою исповедь жена Константина Богомолова.

По ее словам, дошло до того, что злопыхатели распространяют небылицы про ее маму Людмилу Нарусову. "Господи, как же вы все ненавидите меня... Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер", - обратилась Ксения к завистникам.

Напомним, Ксения Собчак под покровом ночи тайно сбежала из Россию на машине несколько дней назад. Она воспользовалась пешим переходом в Литву через Белоруссию и своим израильским паспортом.

Этому событию предшествовал арест ее сотрудников в рамках дела о вымогательстве 11 миллионов рублей. В то время, как Собчак мчалась по направлению к белорусской границе, в ее особняке на Рублевке прошел обыск.

Сейчас точное местоположении Ксении неизвестно. Бросив в Москве маму, мужа и сына Платона, блондинка, по некоторым данным, залегла на дно в Вильнюсе.