Экономист, предсказавший мировой экономический кризис 2008, заявил, что "Третья мировая уже началась"

Американский экономист Нуриэль Рубини Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский экономист Нуриэль Рубини сделал шокирующее заявление: он считает, что Третья мировая война уже фактически началась.

Рубини, получивший в свое время Нобелевскую премию по экономике, известен еще и тем, что предсказал мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как он разразился.

И вот не то новое предсказание, не то констатация свершившегося, по его мнению, факта.

Рубини считает, что о начале Третьей мировой свидетельствуют уже разразившиеся в мире международные конфликты, и разногласия в мировой политике.

- Советники по национальной безопасности обеспокоены вмешательством НАТО в конфликт между Россией и Украины, а также тем, что Израиль и Иран идут курсом на конфронтацию. И только что я прочитал, что администрация Байдена ожидает, что Китай нападет на Тайвань в ближайшее время. Честно говоря, Третья мировая война уже фактически началась, особенно в Украине и в киберпространстве. – считает Рубини.