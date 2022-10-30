Сердечникам добавили льготных лекарств: Минздрав расширил перечень препаратов для перенесших инфаркт и операции на сердце

Несколько лет назад в России была запущена государственная программа по бесплатному предоставлению медикаментов сердечникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наблюдения показывают, что в течение первых двух лет после инфаркта, инсульта, серьезных операций на сердце и сосудах пациенты находятся в группе высокого риска. Сохраняется угроза повторных приступов и развития осложнений. К счастью, современные лекарства позволяют радикально снизить такие риски. Только вот не все могут себе позволить покупку необходимых препаратов.

Поэтому несколько лет назад в России была запущена государственная программа по бесплатному предоставлению медикаментов сердечникам. Сейчас список льготных лекарств расширили. Прежде в нем было 23 позиции (каждая из них это основное действующее вещество препарата, которому могут соответствовать несколько торговых марок). Теперь добавлены еще 8 позиций. А именно:

- ацетазоламид,

- валсартан + сакубитрил,

- дапаглифлозин,

- дигоксин,

- ивабрадин,

- спиронолактон,

- фуросемид,

- эмпаглифлозин.

Полный список препаратов в новой редакции (31 позиция) утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.09.2022 № 639н. Документ зарегистрирован Минюстом 27.10.2022 и вступает в силу с 7 ноября 2022 г.

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На кого распространяется льгота

Бесплатные препараты из льготного списка предоставляются при условии, что пациент находится на диспансерном наблюдении (это оформляется, как правило, в районной поликлинике, к которой человек прикреплен для получения медпомощи по полису ОМС).

Льгота действует в течение двух лет после постановки диагноза и (или) выполнения хирургического вмешательства.

Господдержка распространяется на пять категорий больных:

1. Пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда.

2. Больные, которым выполнена ангиопластика коронарных артерий со стентированием (операция для расширения просвета сосудов).

3. Пациенты, которым проведено аортокоронарное шунтирование (операция для восстановления нормального кровотока при закупорке артерий сердца).

4. Больные, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт).

5. Пациенты, которым проведена катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний (операция для устранения нарушений сердечного ритма).

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