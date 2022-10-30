Анна Чиповская ушла от Машкова к Хабенскому

Фото: Екатерина Цветкова

В конце мая Анна Чиповская сообщила в своем микроблоге, что уходит из Театре Олега Табакова, в котором прослужила в 15 лет. «В конце этого сезона я по личным причинам покидаю театр Табакова, - написала Чиповская. - Хотя, место, в котором ты жил 15 лет, невозможно покинуть, оно навсегда останется родным. Останется домом. Я бесконечно благодарна Олегу Палычу за то, что разглядел меня и всегда давал шансы, всем режиссёрам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей…».

Фото: Екатерина Цветкова

Актриса не стала называть причину ухода. Но как предположили в театре, скорее всего из-за несовпадения мировоззренческого с худруком Владимиром Машковым. Чиповская последовательный пацифист. Машков с самых первых дней поддержал спецоперацию на Украине.

О дальнейших творческих планах она не сообщила. И вот пришла новость, откуда не ждали.

Фото: Екатерина Цветкова

Чиповская играет в МХТ им.Чехова, которым руководит Константин Хабенский. Анна ввелась на роль Роксаны в спектакль режиссера Егора Перегудова «Сирано де Бержерак». Премьера вышла минувшей весной. Роксана - Паулина Андреева. Сирано - Юрий Чурсин. Почему понадобился второй состав, можно только догадываться. Теперь в очередь с Андреевой будет играть Чиповская, которую, вероятней всего, рекомедовал Чурсин. Они партнерствовали в спектакле «Табакерки» - «Кинастон».

Фото: Екатерина Цветкова

Как бы то ни было, зрители МХТ уже увидели Анну на сцене Художественного театра. Говорят, что актриса абсолютно счастлива.

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