Герой спецоперации «Z» младший сержант Кочкин восстановил связь под артогнем

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Главное дарование великого человека – уметь избирать особ по их талантам», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения».

РАЗВЕРНУЛ РЕЗЕРВНУЮ СТАНЦИЮ В БОЮ

Прапорщик Роман Воротилин

Прапорщик Роман ВОРОТОЛИН Фото: Минобороны РФ

«Начальник аппаратной взвода связи, прапорщик Роман Воротилин в составе батальона связи выполнял боевую задачу по обеспечению командного пункта всеми видами соединений. Противник, стремясь лишить российские подразделения устойчивого управления, атаковал позиции командного пункта, применяя при этом артиллерию и минометы. В ходе обстрела один из снарядов разорвался рядом с аппаратной связи, в результате чего она получила повреждения и загорелась. Рискуя жизнью, прапорщик Воротилин эвакуировал из горящей аппаратной товарища, который получил тяжелые ранения и не мог самостоятельно выбраться, после чего оперативно оказал ему первую помощь, чем спас жизнь. Не взирая на обстрелы, Роман развернул резервную станцию связи и восстановил связь внутри пункта управления и с вышестоящим командованием. Благодаря оперативно восстановленной связи, командование пункта управления смогло вызвать подкрепление, после чего по позициям противника было нанесен артиллерийский удар».

СПАС РАНЕНЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Ефрейтор Ярослав Копенкин

Ефрейтор Ярослав КОПЕНКИН Фото: Минобороны РФ

«Водитель-линейный надсмотрщик отделения связи взвода ефрейтор Ярослав Копенкин выполнял задачу по эвакуации с поля боя раненых военнослужащих танкового полка, ведущего ожесточенные бои с украинскими националистами. Прибыв в район боестолкновения, Ярослав Копенкнн организовал транспортировку раненых военнослужащих. В ходе движения колонна, в которой двигался Ярослав вместе с ранеными, подверглась массированному обстрелу подразделений украинских боевиков. Под непрерывным огнем противника, умело маневрируя, проявляя мужество и выдержку, ефрейтор Копенкин успешно доставил до медицинских подразделений раненных военнослужащих, сохранив им жизнь».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ ПОД АРТОГНЕМ

Младший сержант Вадим Кочкин

Младший сержант Вадим КОЧКИН Фото: Минобороны РФ

Механик-радиотелефонист реактивной артиллерийской батареи младший сержант Вадим Кочкин, действуя в составе реактивной артиллерийской батареи выполнял боевую задачу по обеспечению непрерывной связи в подразделении. Батарея РСЗО выполняла задачи по поддержке наступления батальонно-тактической группы в районах удерживаемых украинскими националистами. Противник, стремясь вернуть под контроль утраченные в ходе боев позиции, открыл артиллерийский огонь по расположению российских войск, вследствие чего часть техники связи получила повреждения и вышла из строя. Невзирая на огонь противника, младший сержант Вадим Кочкин в критической ситуации смог в кратчайшие сроки восстановить работоспособность изделий. Смелые и решительные действия младшего сержанта Кочкина позволили обеспечить батарею РСЗО устойчивой связью для дальнейшего выполнения артиллерийским подразделением огневых задач».