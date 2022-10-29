Заявление о неизлечимой болезни Пугачевой: "Аллу надо спасать"

Алла Пугачева Фото: Иван МАКЕЕВ

Алла Пугачева столкнулась с большой проблемой со здоровьем. Ситуация выглядит пугающе еще и потому, что врачи оказались бессильны помочь Алле Борисовне. И вот почему..

"Алла Пугачева в последние годы действительно столкнулась с очень серьезной проблемой: у нее свои волосы стали редкими. И никто не может сказать, почему такое происходит. Ни один врач не дает ответ! У человека много лет уже плохо растут волосы и все тут. Остановился процесс!" - сокрушается стилист Джордж Ровалс.

Клиентами мужчины в разные годы были Тина Тернер, Софи Лорен, Тамара Гвердцители, Барбара Брыльска и Примадонна. Сейчас последняя вынуждена носить парики, шиньоны и накладки. "Медики бессильны. Алла скрывает свою проблему", - цитирует его сайт mk.ru.

Помимо неизлечимой болезни у певицы не все хорошо с образами. Стилист заявил, что сейчас артистка плохо выглядит.

"Аллу надо спасать. Первое, что бы я сделал, - оттащил ее за шкирку в секонд-хенд. Там можно найти совершенно уникальные вещи, в которых Алла будет смотреться королевой. Да, их нужно переделывать, дорабатывать, но там одежда встречается роскошная. У наших дизайнеров же мозгов нет, поэтому Алла сейчас и выглядит так, как выглядит", - посетовал эксперт.

Меж тем новость о неизлечимой болезни Пугачевой повергла воспитанника "Дома-2" Гогена Солнцева в шок. "С проблемой редеющих волос сталкиваются сотни тысяч женщин пенсионного возраста. Эта болезнь неизлечима, понимаете? Женщины страдают из-за этого, и Алла в том числе", - едва сдерживая слезы разоткровенничался мужчина.

В свое время ему пришлось успокаивать на тот момент жену Катерину Терешкович, когда у женщины выпали волосы. "Алла Борисовна - уже не девочка. Понятное дело, что сейчас не может похвастать такой шевелюрой, какая у нее была в юности. У моей бывшей супруги Кати Терешкович тоже три волосинки осталось", - поделился он сокровенным.