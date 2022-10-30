Ешь и не психуй! Какие продукты помогают противостоять стрессу

Для хорошего настроения нужна полезная еда. Фото: Shutterstock

Когда человек находится в угнетенном состоянии, советы успокоиться, улыбнуться и не обращать внимания на травмирующие обстоятельства вызывают только раздражение. Лучше порадуйте себя и своих друзей вкусной и полезной едой для снятия стресса

«ЭТО КОМОК НЕРВОВ!»

- Главные гормоны стресса — адреналин и кортизол — запускают еще и процесс отложения жира (на всякий случай, ведь жир — главный источник энергии, если не хватает питания), - объясняет наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Если стресс хронический, то выработка гормонов стресса становится постоянной. И если заедать это все чем-то сладким, жирным, калорийным, то начинается быстрое образование жировых отложений, особенно в области живота. Так что шутка про то, что это не живот, а комок нервов, имеет под собой вполне веские основания. Дальше — больше: высокий уровень кортизола подавляет образование серотонина, гормона хорошего настроения. Снижение серотонина сопровождается чувством тоски, которую тоже хочется «заесть». Как ни крути, больше стресса – больше жира.

Поэтому важно заедать его правильно, а не кусками торта.

ГЛАВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ НЕРВОВ

1. Витамин В1 (тиамин) - «витамин бодрости духа». Потребность в нем резко увеличивается во время стресса, а также во время болезни, что по сути тоже стресс.

Лучшие источники: сухие пивные дрожжи, отруби, арахис, свинина, большинство овощей, натуральное свежее молоко.

Хуже усваивается, если пить много кофе, алкоголя, колы.

2. Витамин В6 (пиридоксин): предупреждает и борется с нервными расстройствами, успокаивает.

Лучшие источники: пивные дрожжи, печень, почки, капуста, нешлифованный рис (коричневый, черный и др.), яйца, овес, грецкие орехи. Так же не любит кофе и колу, как и В1.

3. Витамин В12: снижает раздражительность, улучшает концентрацию и память.

Лучшие источники: печень, яйца, сыр, почки, говядина, свинина.

4. Хром: тоже поможет пережить нервотрепку. А еще удерживает цинк и железо от интенсивного выведения из организма, что бывает в стрессовых ситуациях.

Лучшие источники хрома: бобовые - фасоль, горох, соя, печень, говядина, курятина, хлеб грубого помола, а также помидоры, кукуруза, яблоки, яйца, мелисса (лимонная мята).

ЧТО ЕЩЕ:

* Очень важен белок: лучше всего, если организм будет получать его из кисломолочных продуктов с низкой жирностью, обогащенных бифидо- и лактобактериями, а также из мяса птицы, рыбы и морепродуктов, богатых фосфором и другими минеральными веществами, необходимым для эффективной работы мозга.

* Растительные масла просто необходимы для борьбы с хандрой и апатией. Это основной материал для выработки в организме химических веществ, важных для поддержания хорошего настроения и уравновешенного психического состояния. Лучше всего - нерафинированные подсолнечное, льняное и оливковое масла, которые благотворно влияют на обмен веществ и укрепляют печень.

* Зеленые овощи (богатые источники витаминов группы В): брокколи, стручковая фасоль, шпинат, сельдерей и авокадо, орехи, особенно миндаль, а также морские водоросли.

* Замороженные ягоды: черника, смородина, клубника помогут пополнить запасы витамина С, которые истощаются во время нервного напряжения.

* Чай с мятой, мелиссой и лимоном восстановит душевное равновесие. Это прекрасный антидепрессант. Ромашковый чай также успокаивает.

* И главное – больше воды! Потребность в ней у человека в стрессе повышается. К необходимой дозе (30 мл на кг веса) стоит добавить еще примерно 0,5 литра в сутки.

- А вообще — постарайтесь есть поменьше: в дни, когда вы испытываете перегрузки, лучше воздержаться от обильной пищи, - говорит Людмила Денисенко. - Если тянет на сладкое, лучше выпить чашку чая с кусочком горького шоколада. Старайтесь есть небольшими порциями, а в идеале попробуйте интервальное голодание, которое помогает разгрузить ЖКТ (когда между приемами пищи большой промежуток, например, в 16 часов).

А ЧЕГО ЕСТЬ ПОМЕНЬШЕ

- Постарайтесь отказаться от употребления продуктов, содержащих консерванты, искусственные красители и прочую пищевую химию, - советует Людмила Денисенко. - Именно эти вещества способствуют снижению иммунитета, накоплению токсинов и препятствуют всасыванию столь необходимых в этот период жизни витаминов. Поменьше алкоголя, крепкого чая и кофе. Алкоголь обезвоживает организм, а кофеин после временного подъема ведет к резкому упадку сил. Такие качели ничего хорошего измученному организму не принесут.

Вместо них лучше попробуйте другие напитки: зеленый чай с жасмином, матэ, чай с имбирем, какой или горячий шоколад (у них хороший антистрессовый эффект).

КСТАТИ

Занюхай нервы: запахи тоже могут успокоить

Некоторые запахи воздействуют на нервные рецепторы, что помогает вернуть эмоции в привычные рамки. Можно их просто вдыхать, капнув на платок, можно налить в аромалампу или вечернюю ванную.

Вот примерные «антистрессовые» запахи:

Сандал - при бессоннице, плаксивости.

Анисовое и апельсиновое масло восстанавливают эмоциональное равновесие.

Масла базилика, бергамота, герани, грейпфрута снимают усталость, тревожность, тоску.

Жасмин обладает антистрессовым действием.

Масло иланг-иланга помогает при бессоннице и стрессе, снимает нервное напряжение.

Масло кардамона - при умственной усталости, переутомлении, нервном истощении.

Масло кедра снимает нервное напряжение.

Лавандовое масло снижает кровяное давление, обладает снотворным эффектом.

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