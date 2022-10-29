Британская пресса утверждает, что личный мобильник Лиз Трасс был взломан

Мобильный телефон Лиз Трасс был взломан. Фото: REUTERS

Британская Daily Mail опубликовала сенсационный материал, в котором со ссылкой на собственные источники в британской разведке утверждает, что личный смартфон самого «мимолетного» премьер-министра королевства Лиз Трасс был взломан.

Известно, что Трасс использовала свой мобильник для интенсивной переписки не только с ключевыми фигурами своей партии, включая теперь уже бывшего министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенга, но и для обмена сверхсекретными деталями переговоров с ключевыми международными партнерами Великобритании. Также Трасс обсуждала поставки британского вооружения на Украину.

Особой пикантности этой истории придает тот факт, что взлом телефона был обнаружен, когда Трасс еще не была премьер-министром и возглавляла британский МИД, а главой правительства оставался Борис Джонсон, которого Трасс костерила в частной переписке на все лады. Но Джонсон оказался настоящим джентльменом и не допустил публичной огласки произошедшего.

Представители спецслужб, оценивая нанесенный ущерб, потребовали, чтобы мобильник у Трасс изъяли и поместили его в специальный сейф, стенки которого не пропускают сигналы сотовой и Интернет-связи.

Британское правительство отказалось обсуждать детали инцидента, заявив, что не комментирует вопросы безопасности отдельных правительственных чиновников.

В разведывательном сообществе Туманного Альбиона сокрушаются: «Это вызвало абсолютный переполох. Если телефон министра иностранных дел может быть так легко взломан, то это плохо. Тем более, что предположительно это сделали агенты, работающие на Россию».