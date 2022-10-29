Владимир Соловьев, председатель Союза Журналистов России: Я потрясен тем, что меня избрали единогласно. За работу!

Владимир Соловьев, председатель Союза Журналистов России Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Алло! Владимир Геннадьевич, это рядовой член Союза журналистов России Гамов Саша вас побеспокоил.

- Спасибо рядовому члену Союза Журналистов, всегда рад слышать и всегда готов ответить на любой ваш вопрос.

- Прежде всего, я тебя хотел поздравить, Володь, с Днем рождения комсомола. Мы все, журналисты (по крайней мере, наше поколение), вышли из комсомола.

- Спасибо большое.

Самое удивительное, что сегодня мы приняли новый устав и новый формат членского билета нашего Союза Журналистов, в котором будут, как и в билете комсомольском когда-то, отмечаться взносы - на второй страничке.

Ведь раньше у нас был вкладыш, который терялся все время.

А теперь, значит, мы решили все-таки - по типу комсомольского (да и партийного - КПСС, кто помнит) сделать такую книжечку и ставить там штампики: уплачено. А через пять лет - обмен документов. Тем, кто не заплатил взносы, менять не будем, новые они не получат, а кто заплатил – поменяем.

- Там еще был портрет Ленина.

- Ну, насчет портрета Ленина я не уверен, но, так сказать, насчет взносов это будет точно.

- Сурово! Но - честно!

Мы тебя поздравляем с избранием. Вот я со своими коллегами - мы очень рады, что генеральным секретарем Союза журналистов России снова стал Володя Соловьев.

- Это называется, все-таки, не генеральный секретарь, а председатель, вновь избранный.

- Понял.

- Да!

Причем, я потрясен, Саша…

Честное слово, потрясен тем, что - журналистское сообщество же у нас непростое, но - голосование было единогласным.

- Я знаю, да. Но это ты сам «виноват».

- Вот этим я, действительно, потрясен. Видимо, мы не зря работали эти пять лет.

- Ну, да, это так.

Скажи, пожалуйста, вот ты как будешь действовать следующую пятилетку? Ты будешь работать все-таки в кабинете наконец-то или - опять ездить по первичным журналистским организациям?

- Что ты называешь - «будешь ездить»?

Я в своем отчете сказал, что за пять лет был в 134 служебных командировках. В 134! Если считать каждую командировку по три дня, то из пяти лет целый год был в командировках. С удовольствием езжу по родной стране, встречаюсь с коллегами, и я будут это обязательно продолжать.

- А что такого председатель Союза журналистов России Соловьев не доделал, где не доработал, что решил вот остаться еще на пять лет?

- Не я, Саш, решил, меня заставили - единогласным голосованием.

У меня, правда, за прошедшие пять лет было несколько ситуаций, когда я уже думал – ребята, отпустите меня, я могу спокойно работать главным продюсером документального кино на ВГТРК, ездить в Канны на фестивали и все такое.

А вот эта лавина проблем, бед нашей журналистики, которая (речь о лавине. - А.Г.) на меня обрушилась, и вот это все разгребать – опять мне… да!

Ну кто-то же должен, значит, это делать, это - моя миссия, выходит, отступать некуда.

(шутливо) Взялся за гуж – полезай в кузов!

Значит, я буду это разгребать и дальше.

- Да, так тебе и надо. (смеюсь) Слушай, я до сих пор под впечатлением нашей поездки в Луганск. Хотя я там до этого был девять раз за последние три года с Иосифом Кобзоном, но все равно, так подпитался… Ты же знаешь, несколько материалов вышло… Ты еще будешь нас куда-то вывозить на автобусе? (Из Москвы в Луганск мы ехали больше суток!)

- Конечно, даже не сомневайся.

Не только на автобусе – на поезде, на самолете, я готов вас, журналистов, развозить в разные, крайне интересные регионы нашей российской страны.

- А в сербские рестораны мы с тобой опять пойдем?

- Непременно!

Как же мы можем проехать мимо сербского ресторана?

У меня повсюду мои друзья сербы, так как часть моей жизни, очень большая, 10 лет, прошла в Сербии, на Балканах.

Естественно, все сербские рестораны у меня «схвачены». Поэтому, по дороге в любой регион страны у нас обязательно это все образуется и мы обязательно посидим и послушаем душевные сербские песни.

Не говоря уже про все остальное.

- Вот сегодня, в день журналистского съезда, в День рождения комсомола мы Володю Сунгоркина своего вспоминаем. Посадили уссурийскую грушу около редакции, 40 дней недавно было, как он ушел.

- Сегодня весь съезд встал и почтил память Владимира Николаевича.

- Спасибо тебе, Володя. Спасибо съезду. Ну, и наверное, завершающий вопрос. Я слышал по телефону, там тосты звенели, били даже бокалы - в честь нашего председателя нашего Союза творческого. А какой бы тост ты хотел поднять в честь… Вообще… сколько, кстати, нас у тебя?

- Больше 70 тысяч.

Потому что за пять лет вступило в Союз 6800 новых членов. Для меня это очень радостно, мне очень приятно вручать членские билеты новым нашим коллегам, особенно молодым.

Хотя, вот и мой учитель, политический обозреватель Центрального телевидения СССР Александр Николаевич Тихомиров, тоже решил вступить в наш Союз, видя, как мы работаем. Ветераны тоже вступают.

Поэтому, тост у меня очень простой. За нашу работу! Почему?

- Да!?

- Эта работа - одна из самых тяжелых в мире.

Она вредная для здоровья, опасная для человека, она, в общем-то, нарушает семейную жизнь, вредит многому в обычной человеческой жизни. Но это - самая прекрасная работа на Земле.

Поэтому - за журналистику!

- Спасибо тебе огромное! Мы тебя очень любим. Мы тебя обнимаем и желаем нам всем здоровья, продолжения жизни и творчества!

- Обнимаю! Спасибо! Будем продолжать! Всегда на связи! Счастливо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгений Словецкий, начальник поезда «Комсомольская правда» на БАМе: 22-летний собкор «Комсомолки» Володя Сунгоркин мужал у нас на БАМе

Бывший бамовскмй комсомольский вожак - с рядовым экс-комсомольцем, политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробнее)

Виктор Мишин, первый секретарь ЦК ВЛКСМ: Не расстанусь с комсомолом - буду вечно молодым!

Бывший всесоюзный комсомольский вожак - с рядовым экс-комсомольцем, политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробнее)