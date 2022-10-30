Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРУЧИЛ СБУ РАЗОБРАТЬСЯ С МЭРОМ ОДЕССЫ

На сайте президента Украины несколько добровольных патриотов-стукачей инициировали петицию с требованием провести проверки на предмет "русскости" и "ватности" мэра Одессы Геннадия Труханова, который оказывается сносить памятник основательнице города российской императрице Екатерине II. Кроме того, мэр Одессы позволил себе высказаться про необходимость компромиссов и переговоров с Россией.

Как и следовало ожидать, петиция достаточно быстро набрала необходимые для рассмотрения президентом необходимые 25 тысяч голосов. Не исключено, что это были те же самые украинцы, которые проголосовали за замену памятника императрице на статую американского гея-порноактера, что, по мнению автора, должно было повысить туристическую привлекательность города.

Рассмотрев петицию Зеленский сообщил, что разбираться с Трухановым – это не его компетенция, но поручил СБУ (контрразведка Украины) и МВД страны изучить всю подноготную мэра Одессы.

Не пора ли Труханову "рвать когти" и не только из Одессы?

КЛИЧКО-СТАРШИЙ ПОПРОСИЛ У ЕВРОПЫ ОДЕЯЛА

Киевский мэр-златоуст Виталий Кличко, который еще в 2014-м пророчески заявил, что украинцам "пора готовиться к земле" выступил с настоящей мольбой, попросив у европейцев срочно прислать одеяла в Киев.

- Пришлите нам одеяла и генераторы, или мы замерзнем до смерти, - заявил он в своем обращении к Западу. И западных журналистов это настолько поразило, что The Telegraph, например, даже вынесла эту просьба столичного градоначальника в заголовок.

Кроме этого, Кличко-старший также попросил находящихся за границей украинцев не возвращаться зимовать на Украину, повторив, по сути аналогичный совет-просьбу вице-премьера правительства Украины Ирины Верещук.

Может, они сговорились?

ИНОСТРАННЫЕ НАЕМНИКИ НЕ ХОТЯТ ВОЕВАТЬ ЗА УКРАИНУ

Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что иностранные наемники очень сильно расхотели воевать на линии фронта и предпочитают отсиживаться в ближнем тылу.

- Самая главная новость недели - заартачились, так сказать, между собой иностранные наемники и не хотят воевать за украинцев, поэтому у них происходят большие внутренние разборки. Вплоть до смертельного исхода, - заявил Киселев и напомнил, как дело на минувшей неделе дошло даже до стрельбы на поражение. - На лиманском направлении произошел казус. После нескольких неудачных попыток сходить в атаку наемники из числа поляков отказались испытывать судьбу и идти вперед. У группы украинских националистов, которую отправили разобраться с ситуацией, "разговора не получилось", их тоже уничтожили.

Да вам любой офицер НАТО, как два пальца об асфальт, объяснит, что "дружественный огонь" – непременный спутник современных военных операций. В этом случае наемники просто доказали, что обладают более высокими профессиональными военными навыками, чем украинские нацисты.

РОССИЯ НИКОГДА НЕ ВОССТАНОВИТ ЭКСПОРТ УГЛЕВОДОРОДОВ?

К такому выводу пришли аналитики Международного энергетического агентства (IEA). В своем отчете они утверждают, что даже азиатские рынки не смогут полностью заместить объемы, которые раньше шли в Европу. По их расчетам, в 2025 году добыча нефти в России будет на два миллиона баррелей в день ниже, чем в 2021 году, а добыча газа упадет на 200 миллиардов кубометров за год.

Ну, здесь многое будет зависеть от темпов развития и потребностей Индии и Китая, а также остальных стран АТР.

Но здесь интереснее даже другое. Аналитики делают свой прогноз по объему экспорта, но ничего не говорят о ценах на углеводороды. А это гораздо более интересный момент. Даже в нынешнем году Россия уменьшила свой экспорт углеводородов, но за меньшие объемы получила рекордно высокую выручку.

В РОВНО, КАК В ПОЛЬШЕ

В украинском областном центре Ровно, где сейчас, по официальным данным, находится более 40 тысяч беженцев из восточных регионов Незалежной, озаботились тем же вопросом, что и в Польше: а все ли беженцы соблюдает правила проживания?

Власти будут проверять, проживают ли временно перемещенные лица (ВПЛ) по тем адресам, по которым они зарегистрированы.

- Это делается для того, чтобы понимать, продолжать ли таким людям соцвыплаты, - сообщил глава Ровенской области Виталий Коваль. Отсутствующим на момент проверки будет дано 10 дней, чтобы явиться в органы соцзащиты и идентифицировать себя. в случае просрочки выплаты будут прекращены.

УКРОБЕЖЕНКА ЧУТЬ НЕ ПОСАДИЛА БРИТАНКУ-ХОЗЯЙКУ

Новая восхитительная история развернулась на днях в Великобритании. 42-летняя сердобольная англичанка Ханна Дебенхэм вместе с мужем пригласили жить в их доме украинскую беженку с ребенком, предложив ей вместе с проживанием за 200 фунтов в неделю (800 фунтов в месяц -!) 2-3 дня в неделю быть нянькой для их детей.

Однако гармония длилась в этой семье недолго. Англичанка заметила, что украинка не моет посуду и не убирает за собой и попросила ее это делать. В ответ украинская беженка пришла в полицию и накатала на свою домовладелицу заявление, что та держит ее на положении рабыни. Британские полицейские разобрались в ситуации и признали англичанку невиновной. Украинке пришлось искать новое жилье, а Ханна Дебенхэм, по ее собственному признанию, теперь не испытывает по отношению к Украине никаких положительных эмоций.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- 30 октября – это последний день, когда в Германии можно обменять наличные украинские гривны на евро. После этой даты любой такой обмен станет невозможным. Впрочем, гривна вскоре и на самой Украине не очень будет востребована.

- Посольство ФРГ в Киеве сообщило, что Германия передала Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 14 генераторов. Очень трогательно. Сначала спалили дом, а после угостили сиротку конфеткой и дали коробок спичек, чтобы не грустил.

- Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что его страна отремонтирует для Украины 12 поврежденных на войне немецких САУ PzH2000. Две гаубицы, по его словам, уже "возвращены к жизни" и находятся на пути на Украину. Наверное, ненадолго.

- Первый результат визита украинской парламентской делегации на Тайвань свелся к появлению нового "Коктейля мира" которым МИД Тайваня угостил гостей. Коктейль составлен в цветах украинского флага и состоит из синего литовского рома и желтого тайваньского ананасового сока. Процентный состав – украинско-тайваньская государственная тайна, которой могут поделиться только с Литвой.

- Командующим миссией Евросоюза по обучению украинских военнослужащих назначен польский генерал-майор Петр Тритек. Ему могут доверить в будущем и командование польским ограниченным контингентом, который позже будет введен на территорию нынешней Западной Украины.

- Верховная рада Украины открестилась от поездки нардепа Алексея "белая слизь" Гончаренко, "прославившегося" ублюдочным поведением на" Одесской Хатыни", в Косово.

- Горсовет Измаила Одесской области проголосовал за перенос памятника российскому полководцу Александру Суворову с центрального проспекта в музей. Украинцам стыдно. А в Тирасполе (ПМР), например, памятник Суворову – одна из местных достопримечательностей. Какие герои, такая и страна.