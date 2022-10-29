Севастополь: в бухте Гильзовая обезвредили 250-килограммовую немецкую авиабомбу

В бухте Гильзовой обнаружили бомбу массой 250 килограммов времён Великой Отечественной. Фото: пресс-служба МЧС России.

Как сообщили KP.RU в субботу, 29 октября, в пресс-службе МЧС России, сотрудники этого чрезвычайного ведомства успешно обезвредили в севастопольской бухте Гильзовая и уничтожили бомбу массой 250 килограммов времён Великой Отечественной.

Фото: пресс-служба МЧС России.

«Ее обнаружили сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю - в ходе плановых водолазных работ, и идентифицировали как немецкую SC-250, - читаем в оперативном сообщении. - Повреждения взрывателя не позволили выполнить перевозку авиабомбы на спецполигон. Было принято решение ликвидировать боеприпас на месте».

Фото: пресс-служба МЧС России.

Причем, произошло это на десятиметровой глубине - в акватории бухты.

В ходе пиротехнических работ была полностью обеспечена безопасность граждан, проживающих в непосредственной близости от места проведения подрыва.

Фото: пресс-служба МЧС России.

Для оперативного оповещения местных жителей использовался мобильный комплекс вещания.

Опасный участок побережья был оцеплен полицией, задействовали также и патрульный катер МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС России.

Вместе с бомбой водолазы уничтожили также и найденные на дне артиллерийские снаряды.

Операция заняла всего несколько часов.

Фото: пресс-служба МЧС России.

«Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено», - информирует пресс-служба МЧС России.