Трампист, конспиролог, антипрививочник: В США установили личность напавшего на мужа Нэнси Пелоси

Cпикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси с мужем Полом Фото: EAST NEWS

Стало известно, кто совершил нападение на 82-летнего мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Пола. Полиция сообщила, что злоумышленником оказался 42-летний Дэвид Депейп, которому на данный момент уже предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В то же время, правоохранители не готовы пока назвать мотив нападения. А вот журналисты, тщательно изучившие профили и сообщения Депейпа в соцсетях, заявляют, что мужчина не только является сторонником теории заговора, но еще и трампистом, а также антипрививочником, пишет The Guardian.

В своих постах он якобы неоднократно заявлял об украденной демократами победе на выборах 2020 года, а также размещал ссылки на статьи, в которых говорилось о смертельной опасности вакцинации от коронавируса.

Странно, но ни в одном из сообщений Депейпа никогда не упоминалась Нэнси Пелоси, а вот в момент нападения на ее мужа он якобы выкрикивал фразу «Где Нэнси?», которая использовалась во время штурма Капитолия в январе прошлого года.

К счастью для Нэнси, ее дома не оказалось. А вот Пол Пелоси серьезно пострадал – Депейп избил его молотком, Пол Пелоси перенес хирургическую операцию на открытом мозге.