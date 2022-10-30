Рэпер Канье Уэст хотел назвать свой новый альбом в честь Гитлера

Из-за скандала рэпер Канье Уэст потерял за один день два миллиарда долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сразу несколько человек, ранее близких к американскому рэперу Канье Уэсту, на условиях анонимности рассказали, что исполнитель не только интересовался личностью лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, но и откровенно им восхищался.

Причем увлеченность Уэста идеями главного нациста дошла до такой степени, что он даже планировал своему альбому, выпущенному в 2018 году, дать название Hitler. Однако позже передумал, и сборник вышел как Ye, хотя никто так и не понял, почему, пишет CNN.

Кроме того, источники утверждают, что Уэст неоднократно заявлял, что читал идеологический и политический манифест Гитлера Mein Kampf и открыто выражал восхищение тем, что сделал фюрер для Германии, и как во время нацистов в стране использовалась пропаганда.

Ужасные заявления не прошли для исполнителя даром, и целый ряд компаний отказался от сотрудничества с ним.

Так, в Universal Music Group, совместная и высокооплачиваемая работа с которой для Уэста закончилось в прошлом году, заявили, что абсолютно не согласны с позицией исполнителя по данному вопросу.

– Мы глубоко привержены борьбе с антисемитизмом и любыми другими формами предрассудков, – отметили в Universal Music.

Подобное же заявление сделали и в компании Adidas, заявив, что прерывают семилетнее сотрудничество с рэпером.

Сам Уэст по этому поводу написал в соцсети, что «потерял за один день $2 миллиарда и все еще жив».