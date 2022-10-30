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В мире30 октября 2022 5:15

Прах, грудное молоко и даже сперма: Канадка взорвала Интернет, показав, из чего изготавливает ювелирные украшения

Мастерица из Канады разбогатела, начав добавлять в самодельные украшения сперму и грудное молоко
Юрий МАЙБОРОДА
Аманда с трудом успевает выполнять и рассылать по всему миру эксклюзивные заказы

Аманда с трудом успевает выполнять и рассылать по всему миру эксклюзивные заказы

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Прах, грудное молоко и даже сперма – все это создательница ювелирных украшений из Канады добавляет в свои творения. Именно это и сделало ее популярной, а бизнес – успешным.

33-летняя мастерица из канадского города Брантфорд придумала добавлять в самодельные ювелирные украшения из глины немного «человеческого материала», чтобы придать своим поделкам «исключительно личные» качества.

Мастерица придумала добавлять в самодельные украшения из глины немного «человеческого материала»

Мастерица придумала добавлять в самодельные украшения из глины немного «человеческого материала»

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Все началось с того, что знакомая попросила Аманду добавить в одно из украшений частичку кремированного праха ее погибшего сына. Затем мастерице пришло в голову замесить глину… на эякулянте мужа и выложить ролик с изготовлением безделушек в TikTok.

Видео собрало огромное количество просмотров и возмущенных комментариев, но принесло Аманде невероятную популярность.

И теперь она с трудом успевает выполнять и рассылать по всему миру эксклюзивные заказы, а ее муж даже ушел с работы, чтобы помогать супруге в доходном бизнесе.

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