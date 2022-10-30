Последний прогноз: Стало известно, за кого проголосуют на выборах русскоязычные израильтяне

В Израиле - бесконечные парламентские выборы Фото: REUTERS

Накануне пятых за последние 3,5 года выборов в израильский парламент (Кнессет), которые намечены на 1 ноября, СМИ пытаются уточнить шансы кандидатов. Израильский новостной портал решил выяснить, за кого проголосуют русскоязычные израильтяне.

Согласно итогам опроса, большинство «русских» в Израиле поддерживают правые партии. Причем именно правые – без уклона в крайности. За правые и правоцентристские партии готовы отдать свои голоса более половины русскоязычных избирателей, а вот поддержка крайне правых – значительно ниже, всего 4,2%. Еще меньше голосов получат партии с левым уклоном.

За прошедшие два месяца ситуация с избирательской поддержкой русскоязычного электората кардинально не поменялась – первенство продолжают удерживать представители партии «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом. Правда, они потеряла почти 13% потенциальных голосов, но, тем не менее, эта партия лидером опроса с 30-процентной поддержкой избирателей.

На втором месте - «Еш Атид» под руководством нынешнего премьер-министра Израиля Яира Лапида – ее готовы поддержать 28% русскоязычных израильтян. За последнее время популярность партии выросла на 4%.

На третьем месте – «Ликуд» и ее лидер, экс-глава правительства Биньямином Нетаньяху. За «Ликуд» готовы голосовать 20% «русских» израильтян, и этот показатель за последние два месяца практически не изменился.

Также опрос показал, что больше всего русскоязычных израильтян беспокоят нарастание религиозного диктата и насилие в арабском секторе.