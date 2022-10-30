Bloomberg напророчил Финляндии страшную зиму

Финляндия – северная страна, в которой морозы под минус 20 градусов – не диковинка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Финляндии заявили, что в стране в скором времени начнутся веерные отключения электроэнергии. Подобные меры должны будут предотвратить широкомасштабные сбои, в результате которых жители могут надолго остаться без света и тепла.

В свою очередь Bloomberg напомнил, что Финляндия – северная страна, в которой морозы под минус 20 градусов – не диковинка, а солнце над горизонтом зимой находится не более шести часов.

С учетом нынешнего состояния энергетического рынка, считают в агентстве, Финляндия находится на острие кризиса, что вполне может привести к массовой гибели людей от переохлаждения в зимний период.

Проблема Финляндии заключается в том, что в отличие от своих соседок Швеции и Норвегии она практически не имеет мощностей для выработки электроэнергии, исторически покрывая свои потребности за счет импорта. Снижение закупки российского газа на фоне уменьшения поставок электроэнергии из-за рубежа вполне может привести к трагическим последствиям.