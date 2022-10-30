Освобожденный из плена рассказал о пытках и издевательствах украинских военных

Многие в аэропорту стояли под дождем и плакали, разговаривая с близкими. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

29 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставили в для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - подчеркнули в Минобороны России.

Многие в аэропорту стояли под дождем и плакали, разговаривая с близкими. Среди военнослужащих были такие, что не держали в руках телефона пять месяцев.

О пытках в украинском плену рассказал военнослужащий Егор: «Сначала было нормально. Взяли интервью. А вот после того, как взяли пакет на голову и начали издеваться. У меня было пулевое ранение, словами все не передать. Мысли были одни: пусть лучше завалят, чтобы поскорее все закончилось. Пока даже не пойму, что все сейчас реально. Стою и дождику радуюсь, что он на меня капает, а я в России, дома. Счастлив, что пацаны живы с которыми был».

«С нами подполковник был, ему больше всего доставалось. Коллективные наказания были. За проступок одного заставляли всех 30 раз приседать. С нами даже инвалиды приседали на костылях», - вспоминает освобожденный военнослужащий Дмитрий.

Освобожденный Оюн Санчаа говорит, что не слышал близких почти полгода: «Безумно рад услышать сестер, маму. Мне пять месяцев не давали связь с родственниками. Держали сначала в подвале два месяца, потом перевели в СИЗО».»