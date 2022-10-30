"Больше скорости": Новый украинский посол в Берлине начал хамить и понукать прямо с порога

Макеев еще не успел войти в курс дела, а уже начал с наездов на правительство Германии Фото: REUTERS

Несли бы немцы знали российские идиомы, то могли бы начать свой воскресный утренний кофе именно с них. "Из огня да в полымя, - или другое выражение. – Поменяли шило на мыло", - любое из этих выражений они могли бы использовать, прочитав интервью нового посла Украины в ФРГ Алексея Макеев, заменившего на этом посту одиозного, наглого и откровенного хама Андрея Мельника. Макеев еще не успел войти в курс дела, а уже начал совершенно по-мельниковски – с интервью немецким СМИ (в данном случае, еженедельник Bild am Sonntag) и наездов на правительство Германии.

- Скажу своими словами: я люблю немецкую дикую природу, особенно леопардов и куниц, - заявил Макеев, прозрачно намекая на немецкие танки Leopard и БМП Marder и тут же перешел к упрекам Берлина в медлительности. - Больше скорости. Когда я смотрю на действия Германии в этой войне, я иногда думаю: немецкий спортивный автомобиль едет по автобану со скоростью 30 километров в час. Вместо того, чтобы быстро доставить то, что действительно помогло бы нам в борьбе с россиянами, нам неделями объясняют, почему наши требования не могут быть выполнены ни при каких обстоятельствах.

Нет, совсем унижать Германию и умалять заслуги Берлина новый украинский посол не стал.

- В конце концов Германия помогает, но только тогда, когда уже слишком поздно. Так было с бронетехникой, с артиллерией, с реактивными установками, - признал он, но тут же кинул немцам еще одну "предъяву". - Вы могли бы сделать гораздо больше и намного быстрее.

И уже явно не стоит удивляться тому, что Берлин в очередной раз молча проглотит этот украинский пирожок с дерьмом и утрется. Такое ощущение, что именно в Германии Киев решил на практике изучить, до каких пределов в своем хамстве и наглости он может заходить, пока его "рыжие кудри не примелькаются", и его не "начнут бить, возможно, ногами".

Я, безусловно, не дипломат, но на месте немецкого МИДа ответил бы примерно так: "Жалкие попрошайки, которые на коленях вымаливают сейчас 500 миллионов евро ежемесячной финансовой помощи, не могут диктовать, хамить и наглеть от сознания своей безнаказанности. Тем более, тем, у кого они эту помощь просят. Для начала и перехода на уважительный тон в общении Берлин понижает уровень дипломатических отношений и отказывает Украине в помощи вооружениями и деньгах. Когда придете в чувство и приползете на коленях с извинениями, мы подумаем, стоит ли идти вам навстречу. Что же касается скорости, то по украинским дорогам не только немецкие спортивные автомобили, но и гоночные болиды вряд ли смогут ехать быстрее 30 км/час". То есть мысленно я бы ответил Украине, чьи слова и волю выражает посол, еще жестче, но обсценная лексика не пристала ведь дипломату?

Но я не в МИД ФРГ в Берлине, а во главе Германии стоит сейчас "обиженная ливерная колбаса", которая в молодости ходила на акции протеста, выступала против размещения ядерного оружия США и американских военных на территории Германии. А потом с Олафом что-то произошло, и ему стало просто смешно от тех событий, от которых у нормальных людей волосы дыбом встают. И потому он останется в немецкой истории в амплуа "терпилы", который бесконечно сносил все унижения от украинцев, при этом, безмерно помогая им и удовлетворяя все их "хотелки".

А новый украинский посол Макеев, начав с такой наглости "знакомство" со страной пребывания еще наверняка обзовет Шольца "протухшей баварской сарделькой". Впрочем, нет, у него же должны быть познания в географии. А Шольц родился не в Баварии, а в Нижней Саксонии. Тогда у Олафа есть все шансы стать "протухшей саксонской сосиской" или "ревматическим свиным коленом в тухлой капусте". И ведь он и это стерпит, похихикивая и падая в глазах своего же населения еще ниже.

И это единственное, что действительно смешно в этой истории.