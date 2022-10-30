Уволены с повышением зарплаты: Работники ушедших западных компаний рассказали, как изменились их доходы

Сейчас безработица – на историческом минимуме Фото: Shutterstock

НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ

Весной по стране бродила грустная шутка: «Теперь фраза «Я работаю в крупной международной компании» вызывает скорее сочувствие, чем зависть». Тогда исход западных компаний только начинался и будущее их сотрудников выглядело очень туманным...

Но время показало, что большинству из них грех жаловаться на свои доходы. Аналитики сервиса Зарплата.ру опросили 2200 бывших и нынешних сотрудников международных компаний, и вот что выяснили:

- 67% россиян, покинувших зарубежные организации, получили выплаты в несколько окладов. По два оклада получили 33% работников, по три - 46%, по четыре - 8%, от пяти и более - 13%.

- 30% опрошенных прекратили работу из-за того, что их организация полностью завершила работу в России. Еще 16% покинули компанию, хотя российская организация выкупила активы ушедшего зарубежного бренда и продолжила работу.

- 78% опрошенных, которым пришлось уволиться, уже нашли новую работу.

- 51% опрошенных на новом месте стали зарабатывать больше, чем у прежнего работодателя.

- 34% респондентов продолжают трудиться в своей международной компании.

- В начале года заявления о намерениях уйти с российского рынка звучали от многих западных игроков, - комментирует гендиректор ВНИИ Труда Дмитрий Платыгин. - Но по факту большинство заняло выжидательную позицию. Тех, кто полностью свернул деятельность в России, не так много. При этом ушедшие бренды старались сохранить в глазах сотрудников образ ответственного работодателя, постепенно высвобождая работников и зачастую с хорошими компенсациями, что может говорить об их надежде на возвращение.

Эксперты отмечают: многие иностранцы уходили с нашего рынка с большой неохотой.

- Терять производство рядом с ресурсами и рынком сбыта – это как самому себе руку-ногу отпилить, - говорит заместитель Председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина.

БЕЗРАБОТИЦА НА МИНИМУМЕ

Еще один интересный факт из опроса: бывшие работодатели помогли 36% сотрудников с последующим трудоустройством. Этот момент особенно важен. С самого начала, когда посыпались громкие заявления об уходе, российские центры занятости ежедневно отслеживали компании, в том числе зарубежные, которые могли разорвать трудовые отношения с сотрудниками.

- Они плотно с ними взаимодействовали, разворачивая консультационные пункты, предлагая работникам имеющиеся вакансии, - объясняет Дмитрий Платыгин. - Эта деятельность ведется и сейчас. Ее цель - заранее помочь людям с поиском новой работы, сделать плавным их переход из компании в компанию.

- Сейчас безработица – на историческом минимуме (она составляет 3,8%, - Ред.) а спрос на сотрудников остается довольно высоким, - говорит Марина Москвина, управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства Российского союза промышленников и предпринимателей. - Поэтому и работники, трудившиеся в иностранных компаниях, даже если компания ушла с рынка, трудоустраиваются довольно легко и во многих случаях – с повышением в зарплате. К тому же, в крупных корпорациях годами выстраивалась система отбора и обучения кадров. Естественно, такие работники востребованы и могут рассчитывать на прибавку при смене работы.