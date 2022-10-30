Причина кризиса в энергосфере - не Украина или другая политическая причина, а колоссальный объём недооинвестирования в отрасль Фото: REUTERS

Любые конструктивные политические и экономические доклады делятся на три большие группы. Первая, самая многочисленная — про то, что «всё будет как прежде». Вторая — «давайте разберёмся, что же происходит на самом деле». И третий, самый редкий: «будущее нас ждёт такое-то» (вариант, «что делать, куда бежать»). Я, разумеется, не беру в расчёт варианты деструктивные, типа «Спасайся кто может!».

Поскольку мы уже давно (в реальности, с осени 2008 года) живём в условиях постоянного экономического кризиса (не путать с финансовым!), то поневоле наблюдаешь за теми форумами, где есть (до доминирования пока далеко!) доклады второго типа. И одним из них является традиционный, в этом году уже 15, Веронский Евразийский экономический форум. Который в этом году по понятным причинам прошёл в Баку.

Главным его докладчиком в сфере энергетики является глава «Роснефти» Игорь Сечин, который уже много лет делает блестящий анализ рынка. Вот и в этом году в своём докладе «Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы» он повторил то, что говорил уже ни раз, и в прошлом году, и в позапрошлом: что причина кризиса в энергосфере - не Украина или другая политическая причина, а колоссальный объём недооинвестирования в отрасль. Одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного «зеленого» перехода. И добавил, что мощнейшим дополнительным катализатором энергокризиса и инфляции в целом стали антироссийские санкции…

ПОТОЛОК ЦЕН - ПОКУШЕНИЕ НА СУВЕРЕНИТЕТ

Кроме того, Сечин сказал то, о чём сегодня на Западе, да и в России, как ни странно, говорить не принято, что никакого единого энергетического рынка больше нет. «Нет никаких правил, политика полностью уничтожила экономику. Энергетический рынок –наиболее яркая тому иллюстрация: достигшее кульминации санкционное давление уже вылилось в диверсионную деятельность - в то, что произошло с европейской газотранспортной системой – Северным потоком. Высокая волатильность, которая отмечалась все последнее десятилетие, стала сегодня «беспредельной».

«По сути, введение потолков – это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета. То есть идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что «правильным» странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем «неправильным». Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются. Хотя в Европе ряд экспертов и политиков уже открыто обвиняют Соединённые Штаты в том, что они наживаются на ими же спровоцированном энергокризисе – то есть на проблемах своих союзников».

«Санкции - это разрушение основ корпоративного права. Произвольное неправовое изъятие активов у назначенных подсанкционных компаний, физических лиц и целых стран, по сути, есть отмена неприкосновенности частной собственности. Мы наблюдаем подрыв основ правовой и судебной системы в результате отмены независимости суда. Циркулярные письма Белого дома и Еврокомиссии без изменения воспроизводятся в виде судебных решений. Цинизм дошел до такой степени, когда лица, внесённые в санкционные списки теперь лишены права на защиту с помощью адвокатов».

ВОЗВРАТА НЕ БУДЕТ

Приведённых цитат достаточно, чтобы понять уровень форума, но мне бы хотелось отметить одно крайне интересное обстоятельство. Дело в том, что политические доклады, в общем, исходили из логики, что возврата к «прежним временам» не будет. Докладчики далеко не всегда представляли себе, каким будет будущее, но то, что оно будет другим, следовало практически из каждого выступления.

А вот экономические доклады, во-многом, были другими. Некоторые были совсем уж оторванными от реальности, с тем же успехом их можно было услышать и пять, и десять лет назад. Некоторые всё время апеллировали, явно или неявно, к тому, что ситуация, всё-таки, нормализуется. И кроме выступления Сечина, пожалуй, не было докладов, в которых бы объяснялась суть происходящих кризисных процессов. Не зря я дал такие пространные цитаты из доклада главы «Роснефти». Во многом, созвучен ему оказался доклад учредителя Веронского форума профессора Антонио Фаллико.

Форум не зря прошел в этом году в Баку, а не в Вероне, тотальная цензура Запада, о которой много говорили в политических докладах, пугает многих экспертов, чья жизнь зависит от лояльности государства. Причём именно пугает. Тот же Сечин отметил, что компания BP (далеко не самый слабый игрок в Западном мире) публично отказалась от участия в капитале «Роснефти». Но добавил, что исполнять это «своё» (а в реальности, как понятно, навязанное внешними силами) решение BP пока не собирается, из органов управления «Роснефти» она вышла, но продолжает оставаться «теневым» акционером. И понятно почему — затратив около 10 миллиардов, BP уже получила в два с лишним раза больше. Но — отказаться от навязанного решения (пока?) не может.

В общем, на фоне других международных конференций нынешний Веронский Форум смотрелся очень достойно, поскольку, всё-таки, многие темы, прежде всего связанные с энергетикой и логистикой были проанализированы на глубоком профессиональном уровне.

БУДУЩЕЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ПОВЕСТКИ

В заключение этой короткой колонки я хотел бы отметить, что само по себе появление «зелёной» повестки дня, и это, кстати, тоже логика сечинского доклада, связано с тем, что мировая экономики исчерпала тот основной механизм развития, который действовал с начала 80-х годов прошлого века, стимулирование частного спроса за счёт эмиссии доллара. И как следствие, развитые страны, пользуясь технологическим преимуществом, решили его поддерживать за счёт перераспределения мировых ресурсов в свою пользу. Именно отсюда пошли все «зелёные» идеи, всё остальное, в том числе, кризис в энергетике, лишь следствия.

И с этой точки зрения, основной вопрос, который хотелось бы обсуждать и обсуждать, это вопрос о том, каким будет новый механизм развития и как переходный период скажется на уровне жизни населения в разных странах и функционировании долларовой (бреттон-вудской) системы. Предыдущий переход был в 70-е годы и запомнился и «нефтяным шоком» начала 70-х, и сочетанием спада с высокой инфляцией («стагфляцией»), и падением доходов населения развитых стран. И возникает естественный вопрос, в ближайшем будущем нас ждут аналогичные по масштабу и продолжительности проблемы?

Простого ответа на этот вопрос нет, но очень радует, что проводятся такие форумы, как Веронский. Спикерам сессии “Новая реальность сырьевых и энергетических рынков» удалось поднять острые проблемы, которые будут очень актуальны ближайшие годы.