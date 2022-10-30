"Остается надеяться на чудо": Чем была важна сделка по украинскому зерну и что будет дальше

Сергей Станкевич - известный политик и историк Фото: Иван ВИСЛОВ

…- Сергей Борисович, честно говоря, я даже вчера расстроился, когда узнал, что России пришлось приостановить нашу зерновую сделку, которую вы курировали (на общественных началах), когда она ещё только начиналась.

- Можно сказать - нашу с вами, в том числе, зерновую сделку.

- Да. И Сергей Борисович Станкевич прямо в Стамбуле, с самого начала, следил за тем, как там все разворачивалось.

- Мы выступали такими независимыми наблюдателями, сочувствующими тому, чтобы этот мирный канал по экспорту продовольствия работал и развивался.

Ведь тут важно иметь в виду значение этой зерновой, а на самом деле она шире – продовольственной сделки.

Там, кроме зерна, еще разные виды продовольствия вывозились. И генсек ООН Гуттериш назвал этот процесс маяком надежды, и с этой оценкой можно было соглашаться.

Все-таки вывезли несколько миллионов тонн продовольствия.

- Но далеко не все же досталось нуждающимся…

- Да, действительно, критика была справедливой, только часть попала в беднейшие страны.

Но все-таки, по последним моим подсчетам, около четверти вывезенного продовольствия пошло, действительно, странам, которых считают беднейшими и где угроза голода существует реально. Просто у Всемирной продовольственной организации денег не хватило, чтобы выкупить больше.

Но, все равно, процесс развивался в правильном направлении. Что и создавало стабильную ситуацию на продовольственном рынке, понижало общие цены. И, одновременно, формировало психологическую альтернативу вот этой нарастающей враждебности, связанной с атмосферой войны.

И показывало, что в этом направлении можно дальше идти и расширять пространство, в том числе, и психологическое, и торговое - в пользу каких-то мирный разумных действий.

И вот как раз по этой альтернативе и нанесен тяжелый удар.

- Владимир Путин на Валдайском форуме специально акцентировал внимание не только присутствовавших, но и вообще мирового сообщества, именно на том, что Россия все делала для того, чтобы этот маяк надежды, как Гуттериш его назвал, не погас. Почему же все-таки Украина с помощью Британии, теперь уже понятно, решили его погасить?

- До конца мне мотивы неясны, потому что Киев вроде бы выигрывал от существования этого мирного продовольственного коридора. Потому что это давало возможность сохранять в работоспособном состоянии украинский агропромышленный комплекс, вывозить урожай – и старые остатки зерна, и уже новое, этого года. Это придавало бы хоть какой-то экономический смысл довольно мощному - в прошлом - агропромышленному комплексу Украины.

Более того, ведь речь шла о том, чтобы добавить к трем портам, которые работали, еще один-два и расширить номенклатуру товаров.

Там уже поднимался вопрос о том, чтобы вывозить и агрохимию, и металлургию. Правда, на это не было пока еще согласия, но переговоры уже возникали на эту тему.

- И тут - атака на Севастополь.

- Да! И складывается впечатление, что организовать это все могла некая внутренняя партия войны.

И, конечно, вопрос о роли британцев - он очень серьезный. Ведь вот эта атака в Черноморском регионе произведена не украинскими аппаратами. Вся техника, особенно автономные подводные дроны, она поставлена была, судя по тем сообщениям, которые имеются, именно Британией. И, скорее всего, британские операторы присутствовали и в момент этой атаки.

Пока - предположение.

И если сейчас, хотя и затруднительно, с больших глубин поднять какие-то фрагменты тех самых аппаратов, британских видов оружия, - это, можно сказать, поставит вопрос о вступлении Британии в войну.

То есть, Лондон сейчас балансирует на очень зыбкой грани.

Там только что пришел к власти новый премьер-министр, вот интересно, успели ли его поставить в известность о таком серьезном обострении в Черноморском регионе с участием британских военных?

В общем, эта история имеет несколько слоев и, кроме того, что нанесен удар, к сожалению, по единственной, на сегодняшний день, мирной альтернативе, еще и создается такой вот фон по расширению военного конфликта.

То есть, ситуация сдвигается ровно в обратном направлении - в сторону эскалации.

И это, конечно, не может не тревожить, особенно меня, как миротворца, пацифиста и сторонника мирных альтернатив.

- И как человека, который в самом начале этой зерновой так называемой сделки находился в Стамбуле. Скажите, а вы туда на этот раз не собираетесь поехать или хотя бы звонили, нет? Как там?

- Так получилось, что я буквально в четверг, 27 октября, прилетел как раз из Стамбула, находился там несколько дней. И смог убедиться, что все в порядке, все работает.

А тут вдруг, вернувшись оттуда, узнал такую неприятную новость.

Нет, пока я не выяснял, как там обстановка. Но в ближайшее время обязательно узнаю подробности.

- Да. И мы, может быть, ещё раз с вами свяжемся завтра.

- Хорошо.

- И теперь - прогноз, как дальше будут развиваться события? И удастся ли снова зажечь маяк надежды?

- Прогноз пока очень плохой. Сделка приостановлена бессрочно. Ее срок истекал к середине ноября и нужно было продлять, и вот сейчас возобновление, а тем более продление, очень маловероятно, если каких-то чудес не произойдет.

Раньше мы надеялись на разум и здравый смысл – а теперь остается надеяться разве что на чудо.

- Понял. Спасибо…