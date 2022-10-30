Ирина Безрукова - об уехавших артистах, съемках за рубежом и сложностях в общении с Ксении Собчак

Взять интервью у Ирины Безруковой сайту KP.RU удалось на одной из редких светских вечеринок в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С Ириной Безруковой сайт KP.RU встретился на одной из редких светских вечеринок в Москве. О том, что Ксения Собчак бежала за границу, в этот момент широкой публике еще не было известно. Тем не менее, речь о знаменитой блондинке все равно зашла. А кроме того, актриса рассказала, почему не стремится покорить Голливуд, и как относится к уехавшим за границу коллегам.

- Ирин, мероприятий, где мы могли бы встретиться, становится все меньше. Отменяют и концерты, и Новый год - мол, сейчас не время…

- Всё отменить не получится, потому что каждый сам делает свой выбор. Кто-то хочет закрыться и остаться дома, а кто-то - увидеться с друзьями, обнять их, поддержать. Жизнь продолжается в любой ситуации. И кстати, я заметила, что сегодня люди гораздо охотнее идут в театр. Вероятно, хотят отвлечься или перезагрузиться. У нас полные залы. Идут и на мелодрамы, и на комедии, и на мюзиклы, и на оперетты.

- А как ваш YouTube-проект, комфортно в роли интервьюера?

- Многое зависит от гостей: люди приходят совершенно разные. Есть легкие в общении, с которыми очень комфортно. Например, Лера Кудрявцева: мы даже не заметили, как записали программу. С Андреем Малаховым было то же самое. А бывают гости с характером, с которыми ты не можешь расслабиться. Так было, например, с Ксенией Анатольевной Собчак. Я все время была настороже, не знала, чем это кончится. Потому что Ксения из тех людей, которые любой корабль могут развернуть в нужную им сторону. Она очень опытный интервьюер. И тем не менее, все прошло удачно.

- К каким-то манипуляциям Собчак прибегала? Может, пыталась перетянуть одеяло на себя?

- Нет, к моему удивлению она не пыталась взять бразды правления в свои руки. Проблема оказалась в другом. Как вы, наверное, знаете, Ксения Анатольевна часто использует ненормативную лексику, а это не совсем наш формат. Поэтому над этим выпуском мы работали дольше обычного.

- Как на вас сказались события последних месяцев - спецоперация, санкции, частичная мобилизация?

- Я думаю, что эти события сказались на всем мире. Даже такая повестка, как ковид, сказалась на всех. А сейчас ситуация такая, когда люди должны максимально прийти к соглашению и выводам, чтобы пострадало как можно меньше людей.

- Та же Ксения Собчак признавалась, что её круг общения сильно поредел, многие уехали. А как у вас?

- Да, некоторые мои коллеги уехали - их фамилии известны. Но в моем театре - Московском Губернском - этого не произошло. Все актеры на месте, по-прежнему выполняют свой актерский долг.

- Но ведь уехал приглашенный артист театра Никита Пресняков. И не только: Алла Пугачева, Максим Галкин, который теперь иноагент. Как вы к этому относитесь?

- Знаете, мы живем в эпоху перемен. Мне кажется, что многие из этих людей вскоре вернутся. Со временем проверим, права я или нет.

- У вас есть опыт съемок за рубежом - насколько это сложно для наших артистов?

- Да, у меня было несколько зарубежных съемок. Первый раз - в Китае, это был российско-китайский проект. Мне сразу было понятно, что это одноразовая история, потому что в китайский фильм тебя могут позвать лишь для того, чтобы сыграть русскую. Что касается чешско-британского фильма «Коля», который получил «Оскар», я опять же играла русскую. Да и в Голливуде все наши актеры играют только плохих русских. Если кого-то это устраивает, то пожалуйста, можно строить карьеру. Это удел многих эмигрантов.

- Но перед вами этот вопрос не стоит.

- Передо мной - нет. Я здесь. И я никогда не хотела жить в другой стране.

- Сейчас многие публичные личности помогают Донбассу. Вы участвуете в таких благотворительных акциях?

- Совсем недавно мы с друзьями и коллегами помогали семье из семи человек, которая бежала из-под отстрела. Без документов, с тремя детьми, один из которых грудной, с пожилой бабушкой. Мы помогли им с квартирой, едой, одеждой, деньгами. И сейчас они наконец в тепле и безопасности, могут спокойно заниматься оформлением документов.