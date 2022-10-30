Самое пугающее обследование: Врачи раскрыли правду о пользе и недостатках колоноскопии

Обследование относится к числу жизненно важных Фото: Shutterstock

ПРОИГРАЛ ПАРИ? ВЫЛОЖИ ВИДЕО СВОЕГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В ИНТЕРНЕТ

- Смотрели фильм «Дедпул»? Там играет красавчик Райан Рейнольдс. Мало того, что он харизматичный, так еще и очень азартный. Он проиграл другу в пари и должен был снять свою колоноскопию на видео и выложить в интернет, - рассказывает врач-терапевт, пульмонолог и медицинский блогер Олег Абакумов в телеграм-канале «Доктор Абакумов». - Уже потом при просмотре видео у актера заметили полип (в кишечнике. - Ред.), хотя никаких симптомов вообще не было.

«Мы удалили этот полип. Поэтому можно сказать, что колоноскопия спасла вам жизнь [защитив от перерождения полипа в рак]», - говорит врач-эндоскопист в видеоролике, который Рейнольдс выложил на своем ютьюб-канале.

Колоноскопия - это введение зонда для осмотра толстой кишки. «У многих одно название процедуры вызывает ужас. Мужчины так вообще думают, что это какой-то специальный вид унижений», - описывает представления пациентов доктор Абакумов. И поясняет: на самом деле, обследование относится к числу жизненно важных. Колоноскопия позволяет обнаружить как предраковое состояние, так и колоректальный рак на ранней стадии. А это - реально спасение жизни и сохранение ее качества (увы, чем позднее стадия, тем тяжелее потом будет человеку в повседневной жизни, ведь кишечник придется удалять).

Помимо боязни болезненной процедуры и непростой подготовки к ней, у пациентов и у представителей медицинского сообщества есть ряд вопросов, связанных с проведением колоноскопии. «Комсомолка» собрала последние научные данные и поговорила с авторитетным врачом-онкологом.

«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» И ЕГО НЕДОСТАТКИ

Колоректальный рак (КРР), иными словами рак толстой кишки, занимает 3-е место по распространенности и 2-е место по количеству летальных исходов от всех злокачественных новообразований в мире. В России КРР сейчас на 1-й позиции в структуре заболеваемости и на 2-м месте по смертности от онкологических заболеваний. Чтобы «поймать» КРР на ранней стадии и предотвратить его развитие, во многих странах проводятся онкоскрининги. То есть регулярные профилактические обследования.

Самый эффективный на сегодня метод выявления опухолей и других новообразований в толстой кишке (в том числе предраковых состояний) - колоноскопия. Это «золотой стандарт», говорят врачи. Но и на солнце бывают пятна - у процедуры есть свои недостатки, признают медики. В научной статье, посвященной программам скрининга колоректального рака, группа российских ученых из Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф.Цыба – филиала НМИЦ радиологии Минздрава России перечисляет такие моменты:

- физический и психологический дискомфорт для пациентов. Из-за этого отмечается «низкая приверженность населения данному методу скрининга» (проще говоря, большинство россиян избегает процедуры. - Ред.);

- у 5-10% пациентов колоноскопию приходится прерывать, в том числе из-за болевого синдрома и спазмов кишки;

- процедура является достаточно дорогостоящей.

Поэтому, как поясняют специалисты по здравоохранению, в России она не входит в число онкоскринингов первой линии в рамках бесплатной диспансеризации. То есть, у нас колоноскопию по ОМС не делают для профилактики всем гражданам. На нее могут направить бесплатно, только если есть подозрительные признаки (подробнее см. ниже).

КАК ЧАСТО ЭТО СПАСАЕТ ЖИЗНИ

- Безусловно, колоноскопия лучший метод диагностики колоректального рака, - подтверждает практикующий хирург-онколог, доктор медицинских наук, заместитель директора по лечебной работе МРНЦ им. А.Ф.Цыба Алексей Невольских. – Мы оперируем много пациентов с КРР, среди них в том числе люди младше 50 лет. Для себя лично решил: делаю колоноскопию каждые 5 лет. Но давать такую рекомендацию всем жителям нашей страны не могу.

- Почему?

- Мы должны исходить из реалий жизни. В странах, где бюджет на здравоохранение не позволяет проводить колоноскопию для профилактики всем гражданам, предусматривается двухэтапная система скрининга на колоректальный рак. В России на первом этапе диспансеризации пациентам делается анализ кала на скрытую кровь. По правилам такое исследование полагается 1 раз в два года в возрасте 40–64 лет и ежегодно в возрасте 65–75 лет. Если результат теста положительный, то на втором этапе диспансеризации человека направляют на колоноскопию.

- Насколько эффективен такой подход?

- В нашей с коллегами научной статье мы приводим данные ряда исследований. Так, в Тюменской области в 2017–2019 гг. при обследовании 504 105 человек положительным оказался тест на скрытую кровь у 17 531 пациентов (3,5%). Из них колоректальный рак подтвердился у 283 (1,6%). В Республике Башкортостан в рамках скрининга КРР в 2018–2021 гг. проведено 565 420 тестов. Процент положительных результатов составил в разные годы от 5,3 до 9%. На втором этапе, после колоноскопии, рак подтверждался у 4,7–5,3% (в разные годы). При этом есть важный момент: у 32–43% благодаря колоноскопии были обнаружены и удалены полипы. Они считаются предраковым состоянием.

- То есть, почти каждого третьего как минимум избавили от высочайшего риска развития колоректального рака?

- Да, с большой вероятностью, это так.

ЕСЛИ ГОТОВ И МОЖЕШЬ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ

Как и всякий медицинский метод, колоноскопия имеет побочные эффекты. Ученые медицинского центра Университета Бэйлора (Даллас, США) в своем исследовании приводят статистику: в одном случае из 1750 процедур происходит перфорация. То есть буквально продырявливание кишечника. Из-за этого может возникнуть крайне опасное воспаление. Между тем коммерческие клиники у нас нередко призывают проходить колоноскопию для профилактики как можно чаще. Любят советовать эту процедуру и в российских санаториях.

На Западе, в частности, в США, колоноскопия рекомендуется раз в 10 лет, начиная с 45-летнего возраста.

- Алексей Алексеевич, если человек готов и может себе позволить проходить колоноскопию для профилактики - как часто все-таки стоит это делать? - спросили мы у онколога Невольских.

- Рекомендуемый интервал – 1 раз в 10 лет. Чаще имеет смысл делать только людям с наличием факторов риска колоректального рака. В первую очередь это те, у кого в роду были случаи КРР, особенно в возрасте до 50 лет. То есть такой рак был у отца или матери, брата или сестры, бабушки или дедушки. Это считается отягощенным семейным анамнезом. И у ряда таких пациентов выявляют наследственные формы рака.

И, конечно же, я призываю всех проходить диспансеризацию. Если на первом этапе обнаружена скрытая кровь в кале, это может быть, в том числе, признаком полипа, геморроя. То есть вовсе не обязательно рак. Но провериться, чтобы жить спокойно, очень важно.

БУДЬ В КУРСЕ

Современные подходы: процедура «во сне» и щадящие препараты для подготовки

Чтобы избежать дискомфорта, колоноскопию сегодня можно проводить «во сне». Перед обследованием пациенту внутривенно вводится препарат для седации, то есть легкого наркоза. Человек засыпает и ничего не чувствует.

При подготовке к процедуре требуется полностью очистить кишечник. Раньше для этого делали клизмы. Сегодня на смену им пришли щадящие препараты. Как рассказал «КП» один из врачей-эндоскопистов, пациенту в день накануне колоноскопии рекомендуется выпить два пакета такого средства по 500 мл. Плюс 1,5 - 2 литра воды либо яблочного сока, светлого чая или подслащенной воды с медом.