Войска России перешли в наступление на Южно-Донецком направлении

ВСУ понесли потери в ряде районов. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

В Минобороны России сообщили о новых обстрелах Запорожской атомной электростанции. И это несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ. Похоже, киевский режим твердо идет по пути создания угрозы техногенной катастрофы в регионе.

«В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов. Обстрелы украинской артиллерии велись из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

При этом генерал-лейтенант отметил, что «при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ». Это уже не первая попытка прорваться в атомной станции.

По мнению ряда специалистов такая тяга ВСУ к Энергодару связана желанием Зеленского заполучить компоненты к «грязной бомбе».

И это не единственная атака ВСУ, что захлебнулась за минувшие сутки.

Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ в ряде районов: «на Купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, предприняли семь безуспешных атак, но потерял 250-ти солдат, на Красно-Лиманском более 50-ти украинских военнослужащих, на Николаево-Криворожском направлении - 180, а на Южно-Донецком направлении российские войска в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот где уничтожили более 100 членов вооруженных формирований Украины».

Нашими силами ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», 6 американских противорадиолокационных ракет «HARM», 10 беспилотников, Ми-8 и Су-25 воздушных сил Украины, артиллерийская батарея американских гаубиц М777, две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», пусковая установка германской реактивной системы залпового огня «MARS-2» и склад ракетно-артиллерийского вооружения, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189-ти районах.

И наконец, ответ: в районе города Очаков Николаевской области наши военные нанесли массированный удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.

Напомним, ранее Минобороны заявили, что теракт в бухте Севастополя готовили британские специалисты на базе 73-го специального центра морских операций в Очакове Николаевской области.

Фото: МО РФ

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

328 - самолетов.

167 - вертолетов.

2380 - беспилотных летательных аппаратов.

384 - зенитных ракетных комплекса.

6192 - танка и других боевых бронированных машин.

879 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3537 - орудий полевой артиллерии и минометов.

6898 - единиц специальной военной автомобильной техники.