Украина использовала зону безопасности "зернового коридора" для атаки на корабли в Севастополе

Атаки на задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» корабли Черноморского флота в Севастополе устроил киевский режим Фото: REUTERS

Минобороны России провело предварительное расследование отражения террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастопольской бухте, что устроил киевский режим 29 октября.

«Обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность», - заявили в Минобороны.

Специалистами Минобороны совместно с представителями других государственных ведомств была проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах. По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что «запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса».

Эксперты выяснили, что в дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.

«Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Черном море», - обратили внимание эксперты.

«По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», - подчеркнули в Минобороны России.

Напомним, нападение на Севастопольскую бухту тщательно планировалось: киевский режим подготовил его ко Дню моряка- надводника. 30 октября отмечается 326 годовщина создания Российского регулярного флота (учрежден Боярской Думой по решению Петра Первого в 1696 году).

Сегодня была направлена ответчика: в районе города Очаков Николаевской области наши военные нанесли массированный удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.

Ранее Минобороны заявили, что теракт в бухте Севастополя готовили британские специалисты на базе 73-го специального центра морских операций в Очакове Николаевской области.

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