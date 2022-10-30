Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
30 октября 2022 14:10

Транжирят миллионы, а выглядят нелепо: Орбакайте, Лорак, Собчак и Ивлеева стали модным посмешищем

Эксперт по стилю разбирает для kp.ru модные и неудобные обновки знаменитостей
Ирина ВИКТОРОВА
Орбакайте отошла от классического стиля и начала неудачно креативить.

Орбакайте отошла от классического стиля и начала неудачно креативить.

Фото: социальные сети

Звезды всегда продумывают выходы на светские мероприятия. Артистки стараются нарядится подороже, заметные наряды выгуливают не чаще раза в год – так принято. Вещи у больших звезд – дорогие, брендовые. Как правило, цены на юбки, брюки, платья начинаются от 100 тысяч рублей, а на верхнюю одежду и обувь – от 300 тысяч. Обновить гардероб на осень стоит пару миллионов.

Эксперт по стилю Юлия Казакова.

Эксперт по стилю Юлия Казакова.

Фото: Личный архив

Первые обновки, которые на днях выгуляли звезды мы оценили с экспертом по стилю Юлией Казаковой.

Ани Лорак

Ани Лорак на днях посетила концерт друга Сергея Лазарева в любимых штанах Ким Кардашьян.

Ани Лорак на днях посетила концерт друга Сергея Лазарева в любимых штанах Ким Кардашьян.

Фото: социальные сети

На этой неделе 44-летняя певица Ани Лорак была замечена в вип-ложе на московском концерте ее давнего друга Сергея Лазарева. Заметили, что Ани Лорак последнее время подражает стилю Ким Кардашьян. Кардашьян который месяц меняет цвета у облегающих легинсов с имитацией ботфортов. Визуально эти штаны-сапоги прилично так удлиняют ноги, но смотрятся всегда крайне нелепо – похоже на костюм инопланетянина. Заграницей их почему-то прозвали pantaboots (от англ. - панталоны). У нас называют вещи своими именами – леггинсы переходящие в сапоги. Бывают модели с пуш-апом на ягодицах. Вот только у Лорак на этом фото не тот случай. По слухам, «ягодицы как у Кардашьян», певица накачала за пару лет тренировок с личным тренером. Злые языки говорят, что ягодицы она накачала у модного хирурга, который добавил туда жира из других зон.

Эксперт по стилю: «В целом образ Ани Лорак выглядит очень изящно. Но сапоги-лосины смотрятся странно. Кричащие логотипы по всей одежде лишь отвлекают внимание от красивой артистки».

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева теперь носит исключительно широкие брюки.

Анастасия Ивлеева теперь носит исключительно широкие брюки.

Фото: социальные сети

31-летняя блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева раньше носила красивые юбки, платья. Теперь же перешла на штаны, причем модели выбирает как под копирку – очень широкие: карго или вот эти парашюты, что на фото. Стройная молодая женщина весь год прячет фигуру за дорогой, но смешной одеждой. Ивлеева стала напоминать начинающего рэпера.

Эксперт по стилю: «Брюки Насти Ивлеевой хоть и выглядят стильно, но совсем не подходя под осеннюю осень. Они слишком длинные. Они выглядит так, будто края штанов достают до пола. В дождливую осень одежда будет только мараться и портить общее впечатление об образе».

Елизавета Арзамасова

Лиза Арзамасова усиленно старается быть модной. Получается не всегда.

Лиза Арзамасова усиленно старается быть модной. Получается не всегда.

Фото: социальные сети

27-летняя артистка Арзамасова старается изо всех последние годы быть в образе – романтичной барышни, выбирающей модную классику. Получается пока не очень: в одном луке сочетаются ультрамодные вещи с одеждой из старых коллекций. Хотя за это теперь никто не ругает – когда выходит гармонично. В данном случае много вопросов к сапогам.

Эксперт по стилю: «Сапоги Лизы Арзамасовой дополняют ее нежный образ девушки. Но обувь совсем не практичная. Буквально несколько прогулок по дождливому городу и ее сапоги будет не узнать — они лишь соберут всю грязь с улиц».

Ксения Собчак

Один из последних выходов в свет в октябре Ксении Собчак был в этой одежде.

Один из последних выходов в свет в октябре Ксении Собчак был в этой одежде.

Фото: социальные сети

40-летняя Ксения Собчак в новом доме отвела половину цокольного этажа под гардеробную. Вещей у нее так много, что может себе позволить менять их каждый день. Правда пока Ксении не до этого. На этой неделе журналистка и предпринимательница покинула родину и отсиживается за границей пока адвокаты не дадут «добро» на возвращение – два сотрудника Собчак арестованы в рамках громкого уголовного дела о вымогательстве. А пока мы рассматриваем один из последних выходов в свет Ксении Собчак. Все вещи у нее дорогие модные. В этом луке – очень модные ботинки на платформе и широкие джинсы. А вот шубка весьма нелепа – похожа на часть костюма с детского утренника. Еще в такой стильной штучке хорошо петь на сцене, а вот дойти даже до машины будет прохладно.

Эксперт по стилю: «Короткая шуба Ксении Собчак вряд ли сможет согреть ее этой зимой. К этому образу лучше подошла бы верхняя одежда немного длиннее».

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте под юбкой носит джинсы.

Кристина Орбакайте под юбкой носит джинсы.

Фото: социальные сети

51-летняя Кристина Орбакайте перед ноябрьскими гастролями по регионам вся в делах в Москве. Артистка занималась озвучанием и промосъемками для сериалов, в которых отснялась за последний год; снялась в несколько вокальных телепроектах. Орбакайте старается поддерживать классический стиль в одежде и всегда была безупречна. Но вдруг начала креативить – вышло неудачно. Действительно западные стилисты одобряют в этом сезоне поверх брюк носить юбки, но только не джинсовые и не такого кроя.

Эксперт по стилю: «Очень неоднозначный образ у Кристины Орбакайте. Водолазка, макияж, прическа — красиво и женственно, а вот к нижней части наряда есть вопросы. Под нелепой джинсовой юбкой (такие вышли из моды лет 10 назад) торчат еще и джинсовые брюки. Если бы остались только штаны, то в этом случае. Ну и обувь с яркими красными сердечками ей совсем не подходит».

Шоу-бизнесЗвезды: стиль и мода