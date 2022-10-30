Транжирят миллионы, а выглядят нелепо: Орбакайте, Лорак, Собчак и Ивлеева стали модным посмешищем

Орбакайте отошла от классического стиля и начала неудачно креативить. Фото: социальные сети

Звезды всегда продумывают выходы на светские мероприятия. Артистки стараются нарядится подороже, заметные наряды выгуливают не чаще раза в год – так принято. Вещи у больших звезд – дорогие, брендовые. Как правило, цены на юбки, брюки, платья начинаются от 100 тысяч рублей, а на верхнюю одежду и обувь – от 300 тысяч. Обновить гардероб на осень стоит пару миллионов.

Эксперт по стилю Юлия Казакова. Фото: Личный архив

Первые обновки, которые на днях выгуляли звезды мы оценили с экспертом по стилю Юлией Казаковой.

Ани Лорак

Ани Лорак на днях посетила концерт друга Сергея Лазарева в любимых штанах Ким Кардашьян. Фото: социальные сети

На этой неделе 44-летняя певица Ани Лорак была замечена в вип-ложе на московском концерте ее давнего друга Сергея Лазарева. Заметили, что Ани Лорак последнее время подражает стилю Ким Кардашьян. Кардашьян который месяц меняет цвета у облегающих легинсов с имитацией ботфортов. Визуально эти штаны-сапоги прилично так удлиняют ноги, но смотрятся всегда крайне нелепо – похоже на костюм инопланетянина. Заграницей их почему-то прозвали pantaboots (от англ. - панталоны). У нас называют вещи своими именами – леггинсы переходящие в сапоги. Бывают модели с пуш-апом на ягодицах. Вот только у Лорак на этом фото не тот случай. По слухам, «ягодицы как у Кардашьян», певица накачала за пару лет тренировок с личным тренером. Злые языки говорят, что ягодицы она накачала у модного хирурга, который добавил туда жира из других зон.

Эксперт по стилю: «В целом образ Ани Лорак выглядит очень изящно. Но сапоги-лосины смотрятся странно. Кричащие логотипы по всей одежде лишь отвлекают внимание от красивой артистки».

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева теперь носит исключительно широкие брюки. Фото: социальные сети

31-летняя блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева раньше носила красивые юбки, платья. Теперь же перешла на штаны, причем модели выбирает как под копирку – очень широкие: карго или вот эти парашюты, что на фото. Стройная молодая женщина весь год прячет фигуру за дорогой, но смешной одеждой. Ивлеева стала напоминать начинающего рэпера.

Эксперт по стилю: «Брюки Насти Ивлеевой хоть и выглядят стильно, но совсем не подходя под осеннюю осень. Они слишком длинные. Они выглядит так, будто края штанов достают до пола. В дождливую осень одежда будет только мараться и портить общее впечатление об образе».

Елизавета Арзамасова

Лиза Арзамасова усиленно старается быть модной. Получается не всегда. Фото: социальные сети

27-летняя артистка Арзамасова старается изо всех последние годы быть в образе – романтичной барышни, выбирающей модную классику. Получается пока не очень: в одном луке сочетаются ультрамодные вещи с одеждой из старых коллекций. Хотя за это теперь никто не ругает – когда выходит гармонично. В данном случае много вопросов к сапогам.

Эксперт по стилю: «Сапоги Лизы Арзамасовой дополняют ее нежный образ девушки. Но обувь совсем не практичная. Буквально несколько прогулок по дождливому городу и ее сапоги будет не узнать — они лишь соберут всю грязь с улиц».

Ксения Собчак

Один из последних выходов в свет в октябре Ксении Собчак был в этой одежде. Фото: социальные сети

40-летняя Ксения Собчак в новом доме отвела половину цокольного этажа под гардеробную. Вещей у нее так много, что может себе позволить менять их каждый день. Правда пока Ксении не до этого. На этой неделе журналистка и предпринимательница покинула родину и отсиживается за границей пока адвокаты не дадут «добро» на возвращение – два сотрудника Собчак арестованы в рамках громкого уголовного дела о вымогательстве. А пока мы рассматриваем один из последних выходов в свет Ксении Собчак. Все вещи у нее дорогие модные. В этом луке – очень модные ботинки на платформе и широкие джинсы. А вот шубка весьма нелепа – похожа на часть костюма с детского утренника. Еще в такой стильной штучке хорошо петь на сцене, а вот дойти даже до машины будет прохладно.

Эксперт по стилю: «Короткая шуба Ксении Собчак вряд ли сможет согреть ее этой зимой. К этому образу лучше подошла бы верхняя одежда немного длиннее».

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте под юбкой носит джинсы. Фото: социальные сети

51-летняя Кристина Орбакайте перед ноябрьскими гастролями по регионам вся в делах в Москве. Артистка занималась озвучанием и промосъемками для сериалов, в которых отснялась за последний год; снялась в несколько вокальных телепроектах. Орбакайте старается поддерживать классический стиль в одежде и всегда была безупречна. Но вдруг начала креативить – вышло неудачно. Действительно западные стилисты одобряют в этом сезоне поверх брюк носить юбки, но только не джинсовые и не такого кроя.

Эксперт по стилю: «Очень неоднозначный образ у Кристины Орбакайте. Водолазка, макияж, прическа — красиво и женственно, а вот к нижней части наряда есть вопросы. Под нелепой джинсовой юбкой (такие вышли из моды лет 10 назад) торчат еще и джинсовые брюки. Если бы остались только штаны, то в этом случае. Ну и обувь с яркими красными сердечками ей совсем не подходит».