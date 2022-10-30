Россия приостановила участие в «зерновой сделке»: что будет с ценами и кто заменит Украину на мировом рынке зерна

Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки беспилотников Киева на российские корабли в Севастополе. Фото: REUTERS

Итак, Россия приостановила участие в зерновой сделке. Это случилось после субботней атаки беспилотников на корабли в Севастопольской бухте. Как заявило Минобороны, за налетом стоит Украина, а атакованные суда были «задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». Пострадавших нет, небольшое повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец».

Отвечаем на главные вопросы о ситуации с украинским зерном.

1. Что это за сделка?

Небольшое вступление для тех, кто не слишком внимательно следил за происходящим.

В основе зерновой сделки два соглашения: Россия-Турция-ООН и Украина-Турция-ООН, которые были подписаны в Стамбуле 22 июля. По условиям сделки, Россия не препятствует вывозу зерна из украинских портов, а взамен нашей стране никто не мешает торговать продовольствием и удобрениями на внешних рынках. Сделка гарантировала украинским кораблям безопасное судоходство из портов Одесса, Черноморск и Южное. Украинские торговые суда должны пересекать Черное море по специально созданным, «зерновым коридорам», которые будут разминированы. При этом они обязаны заходить в Турцию для досмотра, чтобы исключить контрабанду оружия.

Соглашение заключили на 120 дней, срок действия истекал в конце ноября.

2. Зачем ее заключили?

Официально - чтобы не допустить голода в бедных странах.

- Заключение сделки принесло бы облегчение развивающимся странам и наиболее уязвимым слоям населения, находящимся на грани голода, - сказал на церемонии подписания соглашения генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Дело в том, что Украина - один из ведущих мировых поставщиков зерновых. Раньше она экспортировала до 45 млн тонн зерна в год. По данным СМИ, только в Одессе нынешним летом (до подписания соглашения) скопилось около 20 млн тонн зерна.

3. Условия сделки выполнялись?

После заключения сделки российские власти и эксперты не раз говорили, что на самом деле львиная доля украинского зерна идет мимо голодающих Африки и Азии. В МИД РФ на днях сообщили, что по «зерновому коридору» прошли 390 украинских судов, которые вывезли около 8,9 млн тонн продовольствия. При этом половина поставок пришлась на Евросоюз, Великобританию, Израиль и Южную Корею. А остро нуждающимся в продовольствии Эфиопии, Сомали, Судану, Афганистану и Йемену досталось лишь 3%.

- Выяснилось, что вывезенное из Украины зерно по большей части шло в Европу в качестве корма для скота, - рассказал в эфире радио «КП» Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ. - Задача Европы состояла в том, чтобы сбить инфляцию на внутреннем продовольственном рынке. Для этого нужен дешевый корм для сельскохозяйственных животных. Корм делается в основном из зерновых. И чем больше зерновых поступает в Европу по низким ценам (а Украина продавала зерно со скидкой), тем сильнее снижаются цены на продовольствие. В итоге в бедные страны Азии и Африки направлялись единицы зерновозов, а все остальное шло в Европу.

Не соблюдалась, по словам эксперта, и вторая часть сделки – про беспрепятственный доступ российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

- Европа, действительно, сняла санкции на экспорт продовольствия и удобрений из России. Но после этого Еврокомиссия запретила западным транспортным компаниям предоставлять суда для перевозки этих грузов, а западным страховым компаниям - страховать их. То есть по факту произошел обман: нас, говоря по-простому, «кинули». После этого стало понятно, что никакой сделки не будет, - говорит Алексей Зубец.

4. Что изменилось после атаки беспилотников?

- Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию на неопределенный срок, - сообщили в Министерстве иностранных дел после субботнего налета дронов на Севастопольскую бухту.

Иными словами, больше нет гарантий, что торговые суда пройдут от Украины до Босфора в целости и сохранности. В этих условиях капитанам украинских кораблей остается, похоже, только одно - оставаться в портах.

- Что важно. Речь идет не о прекращении сделки, но о «приостановке». Так что… простор для творчества пока остается, - допускает возобновление работы «зернового коридора» Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan.

5. Кто может заменить украинское зерно на мировом рынке?

Угадайте с трех раз.

- С учетом урожая нынешнего года Российская Федерация готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам, - сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Урожай зерна у нас в нынешнем году – просто феноменальный: около 150 млн тонн (предыдущий рекорд – 135,4 млн тонн). Для внутреннего потребления нужно не больше 100 млн тонн, поэтому на экспорт Россия может запросто отправить 50-60 млн тонн. А ведь есть еще зерно, не распроданное с прошлого сезона.

При этом в нашей стране не хватает современных хранилищ, в которых зерно может дольше полугода храниться без потери качества. Так что российское зерно не только можно и нужно экспортировать: для аграриев важно начать это делать как можно быстрее.

6. Что будет с ценами?

Зерно – биржевой товар. То есть его стоимость формируется на международных биржах. В последнее время из-за рекордных урожаев в России и Австралии эти цены падали.

- Сообщение (о приостановке сделки, - Ред.) может вызвать жесткую реакцию по всем направлениям. Включая серьезный рост зерновых котировок, ранее упорно снижавшихся, - считает Евгений Коган.

Без паники: даже если зерно на международных биржах подорожает, из-за этого точно не случится скачка цен на батоны с макаронами.

Во-первых, мука - лишь одно из слагаемых себестоимости хлеба.

- Это ингредиенты, логистика, транспорт, электроэнергия, упаковка - наверное, самый дорогой сейчас компонент в хлебе, - пояснила недавно журналистам первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Во-вторых, закупочные цены на зерно в последнее время были просто аномально низкими: на уровне 2018 года. Если они подрастут - ничего страшного.

В-третьих, и пускай себе аграрии заработают на экспорте. Это позволит им, наконец, свести концы с концами: купить резко подорожавшее импортное оборудование, выплатить кредиты, провести озимый сев. И тогда им не придется повышать цены на свою продукцию внутри России, чтобы отбить расходы.

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