Мадагаскарский лемур ковыряется в носу. И ест свои козявки

В процессе наблюдения выяснилось: лемуры не отличаются хорошими манерами. Фото: Кадр видео

Несказанно повезло британским ученым из Музея естественной истории (Natural History Museum, UK). Они не только наблюдали, но и запечатлели на видео прежде невиданное. А именно «застукали» лемуров Айе-айе —Мадагаскарских руконожкек (Daubentonia madagascariensis), выражаясь более зоологически, за весьма неблаговидным занятием. Зверушки ковырялись в носу и поедали извлеченные оттуда козявки. Свое удивление британские ученые выразили в специализированном журнале Journal of Zoology – что бы и коллеги знали. На их публикацию ссылается Daily Mail.

Лемуры Айе-айе редкие, но весьма обаятельные и популярные зверушки. Их часто показывают по телевизору. Как чудо природы. На воле Айе-айе обитают только на Мадагаскаре, отличаются от других приматов крайней медлительностью и непропорционально вытянутыми, похожим на тонкие сучки, средние пальцы. Один такой палец длиннее половины всей руки лемура – 65 процентов от нее, говоря точнее.

Длинными пальцами лемуры простукивают деревья в поисках жучков и личинок, а обнаружив, выковыривают их. Достают из труднодоступных мест. Питаются таким образом.

Но, как выяснилось, зверушки приспособили свои «пальцы-ковырялки» не только для охоты. Они суют их в нос и выковыривают уже не личинки, а козявки. Выковыряв, поедают их. Ну, прямо, как некоторые люди.

Британские ученые подметили: Айе-айе трудятся столь старательно и увлеченно, что просовывают «инструменты» аж до самого горла.

Компьютерная томография показала, что Айе-айе, ковыряясь в носу, просовывает палец аж до самого горла.

Чем козявки так привлекают лемуров? Прежде об этом не знали и не задумывались, а теперь спорят. Одни ученые считают, что в слизистых выделениях из носа – в соплях, говоря по-простому, содержатся белки, укрепляющие иммунитет. То есть, зверушки употребляют их для профилактики. Инстинкт такой выработали.

Другие ученые, не умничая, предполагают, что козявки просто нравятся лемурам на вкус. Попробовали как-то и «подсели».

У третьих совсем уж простое объяснение: Айе-айе ковыряются в носу от нечего делать. Опять же, как люди. Зачем поедают козявки? Спросите людей, которые поступают так же – не ответят. Потому что сами не понимают.

Кстати, о том, чем мадагаскарские руконожки похожи на инопланетян, читайте наш материал.