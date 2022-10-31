Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинские беспилотники летели к Крыму по безопасному коридору

Обломки сбитых дронов-камикадзе, пытавшихся атаковать Севастополь субботним утром, подняты с морского дна. Их принадлежность Украине установлена. БПЛА были оснащены канадскими навигационными модулями. Об этом сообщили в воскресенье Минобороны России, где уточнили, что запуск 9 беспилотников был осуществлен с одесского участка черноморского побережья, а траектория их полета поначалу пролегала в зоне безопасности «зернового коридора» - после чего курс был изменен в направлении Севастопольской бухты. Принадлежность этих горе-беспилотников «воинам света» подтвердила даже американская пресса. Но в Киеве все равно в возмущении брызжут слюной и требуют наказать Москву за отказ от зерновой сделки, последовавший за этой массированной атакой на город русской воинской славы. Собака лает, но этот караван уже не идет.

ВСУ не справляются с НАТОвскими ракетами

Андрей Баевский, офицер Народной милиции ДНР, заявил, что ВСУ эффективно применять натовское вооружение зачастую не способны. Баевский заявил: «Ракеты им поставили в рамках очередного бюджетного транша. Это способ освоения выделенных средств. Киев при этом должен заявить, что получил самое современное вооружение. Но ВСУ не могут ни надлежащего входного контроля, ни правильного обслуживания, ни подходящих условий для применения обеспечить». По словам офицера,

ВСУ используют антилокационные ракеты AGM-88 HARM лишь для того, чтобы в отчете указать их использование - и заказать еще больше. У них же и поговорка имеется: ни зъим, дак понадкусаю!

В Херсоне готовятся к масштабной атаке

Кирилл Стремоусов, вице-губернатор Херсонской области сообщил, что украинские войска готовятся к широкомасштабному наступлению на регион. Сейчас украинская сторона стягивает части, в составе которых много наемников. Но при том потягиваются и резервы и с нашей стороны. По словам Стремоусова, ситуация на линии фронта в регионе - под контролем, оборудовано несколько линий эшелонированной обороны.

Американцы вспомнили талант Зеленского-комика

Такер Карлсон, популярный ведущий телеканала Fox News с коллегой Трейс Галлахер вспомнили о юмористическом номере в исполнении Зеленского, который назывался «Игра на рояле без рук». Поводом стало выступление британского комика-трансгендера Джордана Грея. Тот сорвал с себя одежду и станцевал в голом виде, а потом сыграл на синтезаторе. Галлахер напомнил, что нечто подобное шесть лет назад исполнил будущий шестой президент незалежной. Ведущий сыронизировал: «Зеленский, будучи комиком, играл похожие пародии на рояле». А накануне Стивен Кольбер, известный американский комик показал зрителям пародию на обращения украинского лидера к гражданам, в котором призывал их не поддаваться панике. Смейся, паяц, над разбитой любовью.

Киев мешает жителям Запорожья возвращаться домой

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области, сообщил, что киевский режим мешает возвращению жителей региона домой.

Рогов заявил: «Режим Зеленского намеренно создает преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться в свои дома». По мнению Рогова, украинские власти опасаются, что Запад увидит массовое желание граждан жить в составе России, которое подчеркивает их стремление покинуть те части незалежной, которые подконтрольны Зеленскому. Да вряд ли увидят — они в другую сторону смотрят.

Западные авикомпании несут убытки из-за Украины

Перелеты в Азию для авиаперевозчиков из США и Евросоюза стали дороже и дольше. Причины - воздушное пространство России для них закрыто. Так лайнеры Air France-KLM и других крупных компаний, следуя в Японию, обходят российскую территорию через Казахстан и Монголию. Полет Париж-Токио теперь длится 14 часов вместо 11. Британский перевозчик Virgin Atlantic вынужден приостановить рейсы в Гонконг. У финской компании Finnair трудности при полетах в Японию, Китай и Корею - время полета в Токио с 9,5 часов выросло до 13,5 часов. Резкое повышение расхода топлива сделало эти рейсы нерентабельными. Да и овес — то есть авиакеросин, нынче дорог...

В Канаде выпустили облигации для помощи незалежной

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, сообщил что его правительство выпустит пятилетние гособлигации Ukraine Sovereignty Bonds. По информации из офиса премьера, средства от бондов помогут Киеву «продолжить свою деятельность, включая выплату пенсий, покупку топлива перед зимой». Деньги отправят в незалежную через счет, администрируемый Международным валютным фондом. Они дополнят финансовую помощь в размере 2 млрд канадских долларов — это почти полтора миллиарда долларов американских. Ее Оттава уже предоставила Киеву в этом году. По данным премьера Украины Дениса Шмыгаля, облигации выпустят на сумму в полмиллиарда канадских долларов. Где-то на Банковой пьют на фарт.

Польша больше всех заинтересована в разделе Украины

Родион Мирошник, глава представительства ЛНР в Москве, сообщил, что при желании ряда стран Запада раздербанить Украину, наиболее агрессивная позиция тут у Польши. При том на западной Украине есть территории, тяготеющие и к Польше, и к Румынии, и к Венгрии. Но лишь Варшава, по словам Мирошника, умудряется и «называть себя адвокатом Украины» и претендовать на ее земли. Он заявил: «Польша тихо пытается аннексировать западную часть Украины. И «договорняк» с Западом по этому поводу есть». Причем украинский лидер принимает участие в этом процессе. Да и как такой большой стратег мог стоять в стороне?

Фермеров самостийной ждет оброк в пользу олигархии

Александр Дубинский, депутат Рады, поведал, что в парламенте готовы ввести «оброк» для фермеров. Им придется отчислять 15% от ожидаемой прибыли в валюте. Цель «маневра - монополизации аграрного рынка в руках нескольких кланов. По данным Дубинского, авторы законопроекта - два деятеля от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев и Андрей Матовиловец и Олег Кулинич, лидер депутатской группы «Доверие». А суть инициативы в том, чтобы аграрии-экспортеры, решившие продать свой товар за рубеж, были обязаны положить на спецсчет в госбанке 15% от ожидаемой выручки по контракту в валюте. Но мелкий фермер, которому и так не хватает оборотных средств, будет вынужден продать свой товар или крупному агрохолдингу или зернотрейдеру - иностранным компаниям. Пилите, Шура, они золотые!