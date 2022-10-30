Сбежавшей из России Ксении Собчак припомнили подлые выходки

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак после побега из России ведет себя тише воды, ниже травы. Блондинка не скрывает, что ей страшно. Она даже выступила с заявлением, в котором призналась, что находится в "большой беде". На крик души жены Константина Богомолова все отреагировали по-разному.

Ксения Собчак всегда славилась своим острым языком. Она не прочь высмеять коллег по шоу-бизнесу, а также известных персон. Однако после побега из России жена Константина Богомолова сама стала предметом насмешек.

Рената Литвинова категорически не приемлет травлю. Потому и вступилась за телеведущую.

"Когда кидаются все на одного и травят, хочу по-человечески поддержать Собчак. Ксения, сил, держись!" - написала актриса в блоге.

Внезапно на слова звезды экрана отреагировала Мария Захарова. "Дорогая Рената, мы все очень переживаем за затравленных. Правда, меньше, чем за тех, кто сейчас на передовой, а не на задворках стран, поставляющих оружие, из которого убивают наш народ", - уколола она в том числе и Литвинову. Как известно, Рената сейчас живет в центре Парижа в своей роскошной квартире.

Официальный представитель МИД России пожелала актрисе "сил осознать простую истину": "Травить людей нельзя, травить людей за деньги нельзя тоже. Травля за деньги наказуема по закону. Травля от души наказуема по другому закону. Потому что травля отравляет травящего".

После этого Захарова напомнила экстравагантной артистке, как Собчак подло высказывалась о других. "Называть людей «генетическим отребьем»; жить в многонациональной стране и с презрением относиться к культуре ее народа; считать детей «маленькими гаденышами»; издеваться над чужими святынями; высокомерно и жестоко унижать тех, кто слабее и беднее, - это травля. А вот когда это еще и за деньги, и не просто, но деньги осознанно изничтожающих страну и народ сил, - это уже чуть посложнее история", - резюмировала Мария.

Напомним, Собчак покинула Россию на фоне уголовного дела, которое возбуждено в отношении ее сотрудников. Их обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей. Ксения под покровом ночи уехала в Белоруссию, а оттуда пешком перешла границу с Литвой по израильскому паспорту.