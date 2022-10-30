Дочь Анастасии Заворотнюк вышла замуж и уехала из России

Анна Заворотнюк Фото: социальные сети

Пока "прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, ее старшая дочь Анна все-таки решила начать самостоятельную жизнь. Выбравшись из депрессии из-за недуга матери, Заворотнюк-младшая несколько месяцев назад переехала из родительского загородного дома в собственную квартиру в Москве, а теперь, как выяснилось, и вовсе улетела в Азербайджан. Похоже, на это раз речь идет не об очередном путешествии.

- Хочу жить на два города (Москву и Азербайджан. - Ред.), - призналась Анна в соцсетях. - Почему Баку? Решили попробовать, здесь друзья и люди очень радушные. Дальше посмотрим, куда жизнь занесет. В России у меня часть семьи и работа, я полечу обратно через пару недель. Просто часто буду бывать здесь тоже.

Связан ли этот переезд с частичной мобилизацией или другими последними событиями, блогерша не уточнила. А вот выражение "часть семьи" она, видимо, упомянула не случайно. Тем более, что раньше эта "часть" - мама с мужем-фигуристом Петром Чернышевым, брат, бабушка и младшая сестренка - была единственной семьей Анны. Но теперь у девушки появился еще один близкий человек.

- Романтик с мужем, - подписала Заворотнюк-младшая фото с двумя кружками пива, как будто случайно рассекретив факт замужества.

Между тем, к этому решению (если, конечно, публику не водят за нос, поднимая охваты) пара шла не один год. Со своим молодым человеком дочь актрисы встречается уже восемь лет - со времен учебы в Америке. Также как и Анна, ее новоиспеченный муж родился в России, но образование получил в Нью-Йорке. Человек он непубличный, соцсети не ведет, поэтому его фото, имя и прочие персональные данные на странице блогерши никогда не появлялись. Муж Анны Заворотнюк для публики - мистер Икс.

К слову, на новом месте жизнь пары полна неожиданностей, порой не самых приятных. Так, на днях Заворотнюк-младшая с мужем стали жертвой аферистов.

- У нас был переезд сегодня, обманули с первой квартирой. К сожалению, она была отвратительная в прямом смысле слова и дорогая. Деньги не вернули (сняли на месяц), прожили в ней меньше недели. Зато сейчас живем в отличной квартире. Вчера нашли и уже переехали, - рассказала Анна в соцсетях.