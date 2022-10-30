Герой спецоперации «Z» матрос Жильцов вовремя поднял полундру

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто удивил, тот победил», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Крепость сильна, гарнизон – целая армия. Но ничто не устоит против русского оружия – мы сильны и уверены в себе».

ОТБИЛ АТАКУ ДИВЕРСАНТОВ

Старший сержант Вячеслав Шибикин

Старший сержант Вячеслав ШИБИКИН Фото: Минобороны РФ

«В составе расчета артиллерийской батареи старший сержант Вячеслав Шибикин выполнял боевые задачи по огневому поражению объектов противника. Во время выполнения боевой задачи расчет сержанта Шибикина подвергся нападению диверсионно-разведывательной группы украинских националистов. Заметив наступление диверсантов, Вячеслав Шибикин, немедленно доложил командиру о готовящейся атаке. Командир батареи дал команду подчиненным занять оборону и вступил в бой с врагом. В ходе боя с националистами Вячеслав лично уничтожил трех боевиков прицельным огнем из стрелкового оружия. Диверсионно-разведывательная группа националистов отступила, понеся потери. Понимая, что огневая позиция расчета была вскрыта противником, старший сержант Шибикин незамедлительно отдал приказ на смену огневой позиции. Благодаря грамотным командам, личному мужеству и самоотверженности старшего сержанта Вячеслава Шибикина удалось не только избежать потерь среди личного состава расчета, но и не допустил уничтожения вверенной ему техники».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ В БОЮ

Ефрейтор Владимир Лотов

Ефрейтор Владимир ЛОТОВ Фото: Минобороны РФ

«Подразделение в состав которого входил ефрейтор Владимир Лотов выполняло задачи по обеспечению всеми видами связи отдельного реактивного артиллерийского дивизиона.

В момент получения боевой задачи командиром реактивного артиллерийского дивизиона со стороны противника начался минометный обстрел наших позиций. Одним из попаданий враг повредил линии связи. Оценив обстановку, Ефрейтор Лотов незамедлительно принял решение, несмотря на непрекращающийся минометный огонь со стороны противника, выдвинутся для устранения повреждений линии связи. Несмотря на непрекращающийся обстрел, Владимир, в условиях, сопряженных с риском для жизни, оперативно восстановил поврежденные линии связи. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям Ефрейтора Лотова удалось не допустить потери управления реактивным артиллерийским дивизионом, передать необходимые данные расчетам боевых машин, нанести огневой удар по местам расположения противника».

ЛИКВИДИРОВАЛ СКЛАД ТЕХНИКИ ВСУ

Младший сержант Эдуард Купченко

Младший сержант Эдуард КУПЧЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе реактивного артиллерийского дивизиона, командир отделения младший сержант Эдуард Купченко, выполнял задачи по огневой поддержке мотострелковых подразделений, ведущих активное наступление на позиции, подконтрольные украинским националистам. В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский обстрел экипаж боевой машины реактивной системы залпового огня под руководством сержанта Купченко прицельной стрельбой уничтожил ангар с военной техникой противника, 6 единиц автомобильной техники врага и до 15 националистов. Смелые и решительные действия младшего сержанта Эдуарда Купченко, а также профессионализм и слаженные действия его подчиненных, позволили нанести существенный урон обороняющимся боевикам».

ВОВРЕМЯ ПОДНЯЛ ПОЛУНДРУ

Матрос Артем Жильцов

Матрос Артем ЖИЛЬЦОВ Фото: Минобороны РФ

«Радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матрос Артем Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, в темное время суток 29 октября с.г. первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте. О приближающемся неизвестном объекте он незамедлительно доложил вахтенному офицеру, что позволило огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат и сорвать замысел противника по проведению террористического акта на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь. За добросовестное исполнение служебных обязанностей матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде».