Вопрос дня: Что делать для укрепления традиционной семьи? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ольга Беклемищева, экс-депутат Госдумы:

- То, что женщины хотят детей, - это плюс. А то, какими способами, в семье или вне ее, - это вопрос сложный. Меня смущает суррогатное материнство. Но в любом случае при рождении ребенка женщина - главное лицо, и ей на любой стадии нужна защита государства. Тем более что не все мужчины достаточно ответственны в таких ситуациях. Ну а «принципиальная бездетность» - это страшно. Общество обязано формировать положительный образ семьи с детьми на всех уровнях.

Элина Жгутова, глава центра по защите семейных ценностей «Иван Чай»:

- Выход - восстанавливать культуру отношений мужчины и женщины. Вектор общей культуры напрямую влияет на культуру семьи. В школе уроки о важном должны получить прикладное наполнение. Подросток в России со школы должен усвоить: дети не должны быть раньше семьи. И ребенок, «рожденный в воздух», мамой «только для себя» - это будущий эгоист.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Для укрепления семейных ценностей надо, чтобы семье было где жить, чтобы пешком дойти можно было до магазина, детсада и школы, и желательно наличие дачи и машины - до дачи доехать. А отдельными сегментами, деньгами на второго и третьего ребенка мы получим только больше детей в бедных семьях. За правильной семьей, как и за хорошим деревом, надо бережно и грамотно ухаживать.

Вадим Дробиз, аналитик рынков алкоголя:

- Все очень просто - надо вернуть социализм, ведь капитализм чужд России и нормальной русской семье. Китай с 80-х годов учился на ошибках СССР, они сохранили идеологическую основу и нормальную семью, где ребенка воспитывают мама и папа, а не родитель номер один и номер два.

Валентина Сафронова, глава Ассоциации российских флористов:

- В одной европейской стране я внимательно наблюдала, как там семьи живут. У них традиция: суббота и воскресенье - это день пап, которые полностью отвечают за семью. Папы водят детей на занятия, тренировки, развлечения. А мамы в это время отдыхают. Когда отцы будут чувствовать ответственность за детей - тогда и семья будет более прочной. Для этого нужны стимулы от государства и поощрение со стороны общества.

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