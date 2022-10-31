- Как долго я тебя ждала! Фото: Shutterstock

В 90-х приписка «без пробега по РФ» в объявлении о продаже авто была знаком качества. Перегонка иномарок из других стран стала в 1990-е целой отраслью экономики. Когда в России наладили массовое производство иномарок, а их ввоз в страну стал облагаться высокими пошлинами, массово перегонять авто из-за бугра стало уже далеко не так выгодно. Из проданных в России в прошлом году 1,6 млн машин 1,3 млн были собраны на наших заводах.

Однако в 2022 году почти все иностранные автозаводы прекратили свою работу в России, и мечтающие о хорошей машине россияне снова стали присматриваться к авторынку соседних стран. Как рассказал в недавнем интервью KP.RU замглавы Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин, за девять месяцев этого года в страну ввезено свыше 143 тысяч подержанных машин - в полтора раза больше, чем за весь 2021-й.

Насколько выгодно покупать сейчас авто за границей? И насколько это сложно в условиях санкций?

Германия: Тропинку снова протоптали

Раньше схема была такой. Россияне подбирали себе бэушные автомобили на каком-нибудь немецком сайте, например, mobile.de. Посредники в Германии проверяли машину и покупали ее на имя российского заказчика, который переводил деньги на счет немецкого продавца. Затем машину привозили в Россию. Все было юридически чисто и безопасно для заказчика.

Но уже весной профессиональные перегонщики начали отказываться от доставки автомобилей в Россию под заказ: переводить деньги за границу стало сложнее, начались проблемы на таможне… Но постепенно тропинка в Европу была снова протоптана. О том, как купил иномарку в Германии и пригнал ее в Россию, рассказал известный автоблогер и ведущий youtube-канала «Авторевизорро» Кирилл Чернов.

Самый работающий на сегодня, по словам эксперта, способ - ехать за авто в Германию с наличкой в кармане. Правда, сейчас из России запрещено вывозить больше 10 тысяч евро. Поэтому, если вы хотите машину, скажем, за 30 тысяч евро (около 1,8 млн рублей), ехать за ней нужно втроем - например, с женой и ребенком. Что делает покупку намного дороже.

Из Москвы в Германию Чернов летел на самолете через Узбекистан, а из Германии ехал уже на купленной машине через Швецию и Финляндию. Себестоимость доставки и оформления машины таким маршрутом - около 7 тысяч евро (420 тысяч рублей).

- Я съездил в Германию, купил машину, оформил возврат НДС, вернулся на ней домой своим ходом и растаможил ее в России, оплатив пошлину. Ни на каком этапе не возникло трудностей, - рассказывает своим подписчикам Кирилл Чернов.

При покупке авто или других товаров покупателю из-за рубежа возвращается НДС - в Германии он составляет 19% от стоимости покупки, в других странах этот процент может быть иным. Правда, есть нюанс - НДС возвращают только на счет в немецком банке. Так что если хотите оформить возврат - ищите знакомых на той стороне.

- Ну и сроки оформления сейчас жуткие, - продолжает эксперт. - Моя машина три дня стояла на таможне, потом неделю надо ждать лабораторию для получения СБКТС*. Еще несколько дней ушло на получение электронного паспорта транспортного средства. Но в сухом остатке: я привез из Германии отличный автомобиль в безупречном состоянии по цене, которую за подобную машину я не нашел бы ни у нас, ни в Белоруссии.

ГЛАВНЫЕ ТРУДНОСТИ

Самостоятельная перегонка - дело хлопотное и затратное. Ведь, помимо денег на авто, нужно еще иметь и действующую визу, оформить которую сейчас очень трудно, купить билеты - и это притом что самолеты в ЕС из России не летают. Лучше всего, конечно, обратиться к перегонщикам, которые предлагают подбор и доставку авто из Германии под ключ. Но их услуги дорогие, цены - ближе к 15 тысячам евро (900 тысяч рублей).

Беларусь: Россияне сметают все

В Беларуси выбор новых авто всегда был больше, чем в России, а цены на них ниже - не было так называемых дилерских накруток. Сэкономить можно было до 25%. Выбор подержанных авто так же был разнообразнее - сказывалась близость Евросоюза.

Но с лета текущего года в белорусских дилерских центрах острая нехватка новых автомобилей. Ведь продавались там в основном иномарки, собранные на российских заводах. Сейчас в автоцентрах много авто с пробегом, новые автомобили никто не обещает даже на заказ.

Впрочем, Беларусь интересна сейчас россиянам и с точки зрения рынка подержанных машин - предложений по-прежнему много. Достаточно заглянуть на специализированный сайт av.by. Ввезти машину из Беларуси проще и дешевле, чем из той же Германии.

- Но, увы, автохлама стало больше, поскольку резко вырос спрос, - предупреждает автоэксперт Кирилл Чернов. - Покупателей из России в Беларуси сейчас очень много, люди сметают все не глядя. «Смотанных» машин (с уменьшенным пробегом. - Ред.) стало в разы больше. Но хороших автомобилей в республике сейчас все-таки больше, чем у нас.

ГЛАВНЫЕ ТРУДНОСТИ

Во-первых, цены на авто в Беларуси с лета резко выросли.

Во-вторых, продавцы просят за машины наличные евро, рублями брать не хотят. А если и берут, то предлагают свой курс - такой, что может отбить все желание покупать машину.

Цена вопроса Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Казахстан и Армения: Цены вдарили по газам

После февраля 2022 года Армения и Казахстан стали популярным направлением для автолюбителей. Впрочем, ездили россияне в эти страны за автомобилями и раньше. В Казахстане есть как машины, которые производят на местных заводах (а это Hyundai, Chevrolet, Lada, Kia, Renault и др.), так и завезенные сюда из других стран. Купив машину в этих бывших советских республиках и продав ее в России, можно было неплохо заработать. Например, перегонщики рассказывают, что еще прошлым летом можно было найти в Казахстане Hyundai Tucson за 2,2 млн рублей и продать его в России за 2,9 млн. Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro в России стоит от 3,2 млн рублей, в Казахстане аналогичная модель - чуть больше 2 млн рублей.

В Армении Toyota Camry 2021 года с небольшим пробегом стоила 2,6 млн рублей, в России - от 3,7 млн. Причина низких цен в том, что до 2020 года в Армении были очень низкие таможенные ставки на ввоз автомобилей.

Но сейчас в Армении и Казахстане похожие проблемы - из-за повышенного спроса дилеры испытывают дефицит машин, а цены поползли вверх.

Услуги по подбору и перегону авто из этих стран в Россию стартуют от 1000 евро (60 тысяч рублей).

ГЛАВНЫЕ ТРУДНОСТИ

Основная проблема для покупателей из России, как и везде за рубежом, - оплата. Visa и Mastercard, выпущенные в России, не работают в Армении и Казахстане. С недавних пор тамошние банки перестали принимать и карты «Мир». Выход - брать с собой наличные доллары, евро или рубли. К счастью, вывозить из России рубли можно без ограничений.

Казахская особенность - при покупке авто у вас могут внезапно попросить разрешение жены (или мужа) на совершение сделки. Поэтому бывалые автоперегонщики советуют такое разрешение при себе иметь, причем нотариально заверенное.

Япония и Южная Корея: Аукционы рулят

Как правило, россияне, подыскивающие машину в Корее или Японии, прибегают к услугам фирм-посредников, которые помогают выкупить понравившееся авто на онлайн-аукционе.

На аукционах в основном продают машины, у которых закончилась гарантия. Например, в Японии, после того как машине исполняется три года, на нее сильно вырастает налог. И владельцу становится выгоднее ее продать. Причем за границу, поскольку внутри страны такие машины покупают плохо. В сутки через такие аукционы проходят сотни машин.

Вот типичная история покупки автомобиля на азиатском аукционе, описанная на одном из автофорумов:

«Поиск машины занял один день. Я сидел на сайте encar.com, скидывал фирме-посреднику объявления в WhatsApp, а они мне сообщали, битый или небитый автомобиль. Выбрав модель и уточнив конечную стоимость, перевел 10 000 рублей на счет в Сбере и через два часа получил фото и видео осмотра выбранного мной авто. Решаюсь брать.

Процесс покупки валюты и оплаты через банк занял час. Утром во вторник оплатил, в среду после обеда деньги уже пришли на счет фирмы в Корее. Если кратко: для покупки в Корее понадобилась стоимость авто, около

15 000 рублей - оформление документов в Корее, и порядка 1000 - 2000 долларов за оформление и доставку в Россию автовозом. Также необходима установка системы ЭРА-ГЛОНАСС». (Об этой системе см. ниже.)

ГЛАВНЫЕ ТРУДНОСТИ

Главная проблема сейчас, как и в случае с другими странами, - перевод денег за рубеж. Но в подавляющем большинстве случаев автолюбители и раньше предпочитали обращаться к посредникам. Решение вопросов с оплатой и переводом средств за рубеж эти фирмы обычно берут на себя.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Автоэксперт, партнер агентства «Автостат» Игорь МОРЖАРЕТТО:

- В нынешних условиях присматривать себе машину за границей можно - и цену неплохую найти вполне реально, и выбор там больше. Сейчас в Россию активно «потащили» правый руль из Японии, подчистую вымели все машины в Казахстане. Но я бы не советовал автолюбителям ехать за машиной за границу самостоятельно. Это сложный бизнес, и там много тонкостей. Я возил машины себе и друзьям в 1990-е и знаю, как много там нюансов, в которых нужно уметь разбираться. А сейчас все еще сложнее.

На первый взгляд, все выглядит очень сладко - кажется, что по нынешнему курсу рубля можно за 2 млн купить премиальную немецкую иномарку. Но это тот случай, когда гладко было на бумаге. Там столько проблем, которые дилетант не решит, - как перевести деньги, правильно оформить все документы, доставить машину в Россию и так далее. Но и к первым попавшимся перекупщикам по объявлению в интернете обращаться нельзя. Ищите зарекомендовавшие себя фирмы, которые уже помогли вашим знакомым.