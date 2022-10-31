Балабольный звон

Герой Константина Юшкевича успевает и за опасными преступниками побегать, и с симпатичными коллегами пофлиртовать. Фото: НТВ

Этот сериал многие возрастные зрители часто путают со старой советской комедией с похожим названием - «Баламут», в которой свою первую (и сразу главную) роль сыграл в далеком 1978 году популярный актер Вадим Андреев. Путаница усиливается еще и потому, что Андреев с первого сезона и в «Балаболе» играет одну из главных ролей - капитана (а затем майора и подполковника) Грибанова. Правда, в центре внимания тут все же не Грибанов, а его сослуживец, оперативник Саня Балабин по прозвищу Балабол, который, впрочем, по степени безалаберности мало отличается от андреевского Баламута. Хотя, конечно, безалаберность и беспечность героя за разумные рамки не выходит, и, пусть и не совсем традиционными методами, Балабол продолжает успешно сеять разумное, доброе, вечное (в данном случае - ловить негодяев).

В образе Сани Балабина с 2013 года весьма убедительно существует 53-летний Константин Юшкевич, которому совершенно не мешает тот факт, что параллельно он трудится, и тоже довольно давно, в немножко другом жанре - в сериале «Склифосовский» у артиста одна из основных ролей (там он играет травматолога Куликова). На протяжении почти десяти лет Юшкевичу приходится лавировать между комедийным детективом и разухабистой медицинской мелодрамой, стараясь при этом не перепутать, кого из своих двух своих самых любимых зрителем героев он сегодня играет. Справляется с этой задачей актер неплохо: не случайно сейчас уже вовсю снимаются новые сезоны и «Балабола», и «Склифосовского».

Что же касается сезона текущего, то в свежих сериях Балабин, хоть и фигурирует в сценарии как провинциальный опер, отправится в столицу - в Москву он приезжает в служебную командировку, а заодно, так сказать, на общественных началах помогает бывшей жене Елене (Ирина Низина), новый муж которой влип в очень нехорошую историю…

НТВ.

«Балабол-6».

С 31 октября по будням, 20.00.

ЧТО ЕЩЕ

Нарисую с душой и вырву с корнем

- На СТС стартует второй сезон комедии «Корни» (с 31 октября, понедельник - четверг, 19.00) - в ней солирует Дима Королев, столичный хлыщ, который вынужден был наведаться в родной городок, чтобы шустро разрулить пару деловых вопросов. В итоге с сыгранного Марком Богатыревым Димы слетел весь столичный лоск, он проникся родной периферийной атмосферой, но потерял любимую девушку и престижную московскую работу. В новом сезоне Королев попытается взять реванш у тех, кто огорчил его в предыдущих сериях - в частности, попробует досадить своей бывшей подруге.

- На Первом продолжается психологический триллер «Триггер» (понедельник - четверг, 21.45), авторы которого сосредоточились на непростой жизни Артема Стрелецкого (Максим Матвеев) - психотерапевта, исповедующего крайне радикальные методы работы с пациентами.

- На «России» в ретродетективе «Художник» (понедельник - четверг, 21.20) по-прежнему охотятся за опасным преступником, чье прозвище вынесено в название сериала. Действие фильма, напомним, разворачивается в Москве во время Великой Отечественной войны.