Анекдоты: Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым

Я не обжираюсь на ночь, а просто заранее завтракаю, потому что с утра точно буду опаздывать и не успею поесть.
* * *
Жена - мужу:
- Какие же люди сволочи! Наши гости уперли у нас четыре серебряные ложки.
- Какие?
- Да те, с гравировкой «Отель «Ритц».
* * *
Я почти уверен, что вид людей, жрущих попкорн, - основная причина, по которой выключают свет в кинотеатре.
* * *
- Ты чего такая взвинченная? Что случилось?
- Подарила мужу набор рыболовных блесен.
- Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 лет каждые выходные на рыбалку уезжает. Что не так?
- Он его в руках вертел, вертел и спрашивает: «А что это такое?»
* * *
22 февраля ходили с девушкой в магазин за продуктами. Публично, при ней, я купил себе пару носков, дезодорант, лезвия и пену для бритья.
Шах и мат, любимая!
* * *
Никак не могу себе найти работу по душе. То платят мало, то работать надо.
* * *
- Любимая, хочешь, я подарю тебе луну, солнце, звезды?..
- Любимый, а денег что, совсем нет?
* * *
- Доктор, а что такое традиционный наркоз?
- А вот это, больной, вам знать не положено - допивайте свою водку, вот вам еще кружка пива, и лезьте на операционный стол...
* * *
Мужчин надо удивлять.
Вот приходит он с работы домой, а ты квартиру в карты проиграла.
Неожиданно? Неожиданно!
* * *
Миф о медлительности крокодилов распространяют сами крокодилы.
* * *
Блондинка в интернете спрашивает:
- Кто-нибудь сдавал на права с шестого раза? Какие там неожиданности подстерегают?
* * *
Если тебе кажется, что родной стране нет до тебя никакого дела, то попробуй хоть раз не заплатить налоги.
* * *
Интересно, служебные собаки считают других псов безработными неудачниками или же завидуют им, поскольку тем не нужно ходить на работу?
* * *
Кинотеатр. Идет фильм, вдруг на время отключается звук. Крик из зала: «У кого пульт?!»
* * *
- Добрый вечер! Я ваш участковый. На вас поступила жалоба от соседей - сегодня целый день вы песни не орете, с женой не ссоритесь, посуду не бьете. Могу я увидеть вашу супругу?
* * *
Нашла коса на камень: представитель компании «Орифлейм» позвонил в дверь свидетелю Иеговы.
* * *
Объявление:
«Ищу замужнюю и разочаровавшуюся женщину, которая хочет отомстить своему мужу и готова продать все его рыболовные снасти за полцены».
* * *
В стране серьезная инфляция. Год назад я весил меньше 60 кг, а сейчас - почти 70.
Эдуард Генрихович любит приходить на свадьбу и на выкупе перекупать невесту у жениха.