Анекдоты: Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым

Я не обжираюсь на ночь, а просто заранее завтракаю, потому что с утра точно буду опаздывать и не успею поесть.

* * *

Жена - мужу:

- Какие же люди сволочи! Наши гости уперли у нас четыре серебряные ложки.

- Какие?

- Да те, с гравировкой «Отель «Ритц».

* * *

Я почти уверен, что вид людей, жрущих попкорн, - основная причина, по которой выключают свет в кинотеатре.

* * *

- Ты чего такая взвинченная? Что случилось?

- Подарила мужу набор рыболовных блесен.

- Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 лет каждые выходные на рыбалку уезжает. Что не так?

- Он его в руках вертел, вертел и спрашивает: «А что это такое?»

* * *

22 февраля ходили с девушкой в магазин за продуктами. Публично, при ней, я купил себе пару носков, дезодорант, лезвия и пену для бритья.

Шах и мат, любимая!

* * *

Никак не могу себе найти работу по душе. То платят мало, то работать надо.

* * *

- Любимая, хочешь, я подарю тебе луну, солнце, звезды?..

- Любимый, а денег что, совсем нет?

* * *

- Доктор, а что такое традиционный наркоз?

- А вот это, больной, вам знать не положено - допивайте свою водку, вот вам еще кружка пива, и лезьте на операционный стол...

* * *

Мужчин надо удивлять.

Вот приходит он с работы домой, а ты квартиру в карты проиграла.

Неожиданно? Неожиданно!

* * *

Миф о медлительности крокодилов распространяют сами крокодилы.

* * *

Блондинка в интернете спрашивает:

- Кто-нибудь сдавал на права с шестого раза? Какие там неожиданности подстерегают?

* * *

Если тебе кажется, что родной стране нет до тебя никакого дела, то попробуй хоть раз не заплатить налоги.

* * *

Интересно, служебные собаки считают других псов безработными неудачниками или же завидуют им, поскольку тем не нужно ходить на работу?

* * *

Кинотеатр. Идет фильм, вдруг на время отключается звук. Крик из зала: «У кого пульт?!»

* * *

- Добрый вечер! Я ваш участковый. На вас поступила жалоба от соседей - сегодня целый день вы песни не орете, с женой не ссоритесь, посуду не бьете. Могу я увидеть вашу супругу?

* * *

Нашла коса на камень: представитель компании «Орифлейм» позвонил в дверь свидетелю Иеговы.

* * *

Объявление:

«Ищу замужнюю и разочаровавшуюся женщину, которая хочет отомстить своему мужу и готова продать все его рыболовные снасти за полцены».

* * *

В стране серьезная инфляция. Год назад я весил меньше 60 кг, а сейчас - почти 70.

Эдуард Генрихович любит приходить на свадьбу и на выкупе перекупать невесту у жениха.