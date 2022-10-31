Яна Поплавская внезапно раскрыла правду, которую Собчак скрывала много лет

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О Ксении Собчак мало кто говорит в положительном ключе, особенно сейчас, после побега телеведущей из России. Острую на язык жену Константина Богомолова критикуют все, кому не лень. Потому за нее решила заступиться Рената Литвинова. А потом внезапно высказалась и Яна Поплавская, чья патриотичная позиция не вызывает сомнений.

Ксения Собчак о себе по-настоящему мало что рассказывает, кроме того, что хвастается модными луками или показывает красивую жизнь на курортах. А вот о ее скандальных словах и поступках знают многие - россиянам запомнился и громкий выпад с "маленькими гаденышами", и свадьба в катафалке, и знаменитая фраза про "генетическое отребье". Складывается ощущение, что в своей жизни Собчак никому ничего доброго и хорошего не сделала.

Яна Поплавская никогда ничего не говорила про Собчак, в какие бы ситуации та ни вляпывалась. А тут внезапно раскрыла правду, которую Ксения скрывала много лет. "Я обещала рассказать вам про Ксению Собчак. Я взвешенный человек, я отделяю черное от белого и помню человеческие истории", - отметила актриса.

Дело было в 2007 году. Яна обратилась к Ксении по поводу детей из отделения трансплантологии РДКБ. "Они мечтали в новогодние каникулы встретиться со звездами. Тяжелобольная девочка Авиталь очень просила о встрече с Ксюшей Собчак. Другие звезды не смогли или болели. Согласилась приехать только Собчак", - начала свою историю Поплавская.

По ее словам, на улице стояли 20-градусные морозы. "Машину Собчак отказались пускать на территорию. То ли забыли выписать пропуск, то ли была ошибка в номере… К моему удивлению, Ксения не стала скандалить... Она вышла из машины и пошла в джинсах и майке с полными пакетами подарков к зданию больницы", - поведала Яна.

Звезда экрана отметила, что об этой истории телеведущая никогда не упоминала. "Все было не не публику, а только для детей и их мам. А после этой встречи Собчак взяла Авиталь под свою опеку. Кстати, девочке сделали пересадку почки и она выжила. Сейчас она живет в Петербурге. Это был человеческий поступок, который я запомнила на всю жизнь", - добавила знаменитость.

Когда позже она звонила Ксении, чтобы поблагодарить, та, по ее совам, сказала: "Вы что, Яна, это же дети!"